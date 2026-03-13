Ibiza y Formentera contra el cáncer organiza una caminata solidaria de nueve kilómetros por Sant Mateu

La Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) celebrará el próximo domingo 22 de marzo una nueva caminata solidaria por Sant Mateu con el objetivo de recaudar fondos para apoyar y mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las Pitiusas.

La actividad arrancará a las 10.30 horas desde la iglesia de Sant Mateu y consistirá en una ruta de nueve kilómetros, de unas dos horas de duración, pensada para personas de todas las edades y condiciones físicas. La participación tendrá un precio donativo a partir de cinco euros, una cantidad que se destinará íntegramente a la labor asistencial de esta asociación sin ánimo de lucro.

El recorrido comenzará en el núcleo de Sant Mateu y seguirá por el antiguo camino Pintor Narcís Puget hasta salir a la carretera principal. Tras caminar unos 500 metros, la ruta girará a la derecha para continuar por un camino que atraviesa la senda que conduce a la zona de es Broll. Posteriormente, los participantes cruzarán el torrent de Buscastell y regresarán al pueblo por el camino des Pla.

Además de recaudar fondos, la iniciativa busca fomentar la actividad física y los hábitos de vida saludables como herramientas de prevención frente al cáncer. La presidenta de la IFCC, Elizabeth Gail Fear, destacó que este tipo de propuestas permiten promover estilos de vida saludables al tiempo que se disfruta del entorno natural de la isla en una jornada diferente.

Las personas interesadas en sumarse a esta caminata, en la que no se admiten mascotas, pueden inscribirse a través de la página web de la asociación. Desde la organización recomiendan acudir con ropa y calzado cómodos, así como llevar agua y algún tentempié o fruta.

La IFCC lleva 25 años trabajando en apoyo de pacientes y familiares de Ibiza y Formentera durante los tratamientos oncológicos. Entre otras actuaciones, la entidad financia material sanitario, traslados y tratamientos fuera de las islas, además de impulsar proyectos y campañas de prevención y mejora de la atención a los enfermos de cáncer en las Pitiusas