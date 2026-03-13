Falta de personal, vivienda e inglés: los desafíos del mercado laboral en Ibiza

Más allá de las oportunidades laborales que ofrece la feria 'Santa Eulària se n’Ocupa', representantes de distintas empresas coincidieron en señalar algunos de los desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral en Ibiza. El principal, aseguran, es la falta de personal, una situación que se repite cada temporada en diferentes sectores de la economía local. Según explican, esta dificultad está estrechamente relacionada con el problema del acceso a la vivienda en la isla, donde encontrar alojamiento resulta cada vez más complicado y costoso para quienes llegan a trabajar.

A esta situación se suma otro factor que las empresas consideran clave: el dominio del inglés. En una isla que recibe visitantes de todo el mundo, el idioma se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos puestos de trabajo. "Hay mucha gente profesional, pero les falta inglés, y estando en una isla turística como Ibiza es fundamental saberlo, aunque sea un nivel intermedio”, señala Halam Salam, representante de Galeano Clínic, quien ha participado en la feria con el objetivo de incorporar nuevos perfiles para áreas como administración y recepción.

Todas las imágenes de la feria de empleo en Santa Eulària / Valeria Videgain

'Santa Eulària se n’Ocupa': iniciativa clave para encontrar personal de empleo

Según las empresas, estos factores no solo limitan la contratación, sino que también obligan a redoblar esfuerzos en la formación y selección de personal. Muchos puestos de hostelería, recepción y administración requieren no solo experiencia, sino capacidad de comunicarse con clientes de diferentes nacionalidades, lo que hace que el idioma sea un criterio esencial.

En un contexto en el que la temporada alta demanda un gran volumen de trabajadores, la combinación de escasez de vivienda y barrera idiomática se traduce en un desafío estructural que afecta a toda la isla. Por eso, empresas y autoridades coinciden en la necesidad de buscar soluciones a medio y largo plazo que permitan asegurar que Ibiza pueda cubrir sus necesidades laborales en sectores estratégicos para la economía local. Pese a estas dificultades, las empresas coinciden en que iniciativas como 'Santa Eulària se n’Ocupa' permiten visibilizar estas necesidades y, al mismo tiempo, acercar oportunidades laborales a quienes buscan empleo en la isla, generando un espacio de encuentro directo entre compañías y trabajadores.