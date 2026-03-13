Empleo
Falta de personal, vivienda e inglés: los desafíos del mercado laboral en Ibiza
Las empresas presentes en 'Santa Eulària se n'Ocupa' coinciden en los puntos que es necesario mejorar en el ámbito laboral
Más allá de las oportunidades laborales que ofrece la feria 'Santa Eulària se n’Ocupa', representantes de distintas empresas coincidieron en señalar algunos de los desafíos que enfrenta actualmente el mercado laboral en Ibiza. El principal, aseguran, es la falta de personal, una situación que se repite cada temporada en diferentes sectores de la economía local. Según explican, esta dificultad está estrechamente relacionada con el problema del acceso a la vivienda en la isla, donde encontrar alojamiento resulta cada vez más complicado y costoso para quienes llegan a trabajar.
A esta situación se suma otro factor que las empresas consideran clave: el dominio del inglés. En una isla que recibe visitantes de todo el mundo, el idioma se ha convertido en una herramienta fundamental para muchos puestos de trabajo. "Hay mucha gente profesional, pero les falta inglés, y estando en una isla turística como Ibiza es fundamental saberlo, aunque sea un nivel intermedio”, señala Halam Salam, representante de Galeano Clínic, quien ha participado en la feria con el objetivo de incorporar nuevos perfiles para áreas como administración y recepción.
'Santa Eulària se n’Ocupa': iniciativa clave para encontrar personal de empleo
Según las empresas, estos factores no solo limitan la contratación, sino que también obligan a redoblar esfuerzos en la formación y selección de personal. Muchos puestos de hostelería, recepción y administración requieren no solo experiencia, sino capacidad de comunicarse con clientes de diferentes nacionalidades, lo que hace que el idioma sea un criterio esencial.
En un contexto en el que la temporada alta demanda un gran volumen de trabajadores, la combinación de escasez de vivienda y barrera idiomática se traduce en un desafío estructural que afecta a toda la isla. Por eso, empresas y autoridades coinciden en la necesidad de buscar soluciones a medio y largo plazo que permitan asegurar que Ibiza pueda cubrir sus necesidades laborales en sectores estratégicos para la economía local. Pese a estas dificultades, las empresas coinciden en que iniciativas como 'Santa Eulària se n’Ocupa' permiten visibilizar estas necesidades y, al mismo tiempo, acercar oportunidades laborales a quienes buscan empleo en la isla, generando un espacio de encuentro directo entre compañías y trabajadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire