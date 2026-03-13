A la caza de trabajadores en la XV edición de 'Santa Eulària se n’Ocupa': 1.800 ofertas de empleo en Ibiza para 580 aspirantes

“Es una gran oportunidad porque te conocen la cara y no estás hablando con alguien virtual”, comenta uno de los aspirantes a un empleo mientras espera su turno para entregar su currículum en la XV edición de 'Santa Eulària se n’Ocupa', la feria organizada por el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Como él, más de 580 personas acuden la mañana del viernes a esta iniciativa que busca facilitar el contacto directo entre empresas y candidatos en un contexto en el que el acceso a los departamentos de recursos humanos suele realizarse únicamente de forma digital. "Te da esperanzas porque, además, son empresas grandes e importantes", señala otro de los participantes tras completar varias entrevistas rápidas durante la jornada.

Entre los asistentes, muchos buscan empleo de cara a la temporada turística. Una postulante explica que ha acudido para explorar opciones en el sector administrativo o de recepción, mientras que Lara García, que ya ha participado en una edición anterior, cuenta que la experiencia puede dar resultados concretos: "Vine en 2023 y me quedé en un hotel donde trabajé durante dos años. Ahora vuelvo a buscar trabajo para esta temporada".

Un encuentro directo entre empresas y candidatos

La feria, que este año celebra su decimoquinta edición, tiene como principal objetivo facilitar el contacto cara a cara entre empresas y personas que buscan empleo en la isla. "Este es un evento que hacemos para poner en contacto directo a los departamentos de recursos humanos de las empresas más importantes de la isla con la gente que busca trabajo", explica Sandra Marí, agente de ocupación y desarrollo local del Ayuntamiento de Santa Eulària. Según detalla, el encuentro surge precisamente ante la dificultad que muchas personas encuentran al intentar acceder a estos departamentos a través de los canales habituales. "Cada vez es más difícil acceder a ellos, envías currículums y no recibes respuesta" afirma antes de añadir que el encuentro es una forma más humana de tener contacto directo con la persona que te puede contratar". En esta edición participan 80 empresas de distintos sectores, desde hostelería y servicios hasta seguridad, náutica o ámbito sanitario, que ofrecen alrededor de 1.800 vacantes.

El stand de hotel 'Mongibello' realizando entrevistas a participantes / Valeria Videgain

Dos días para prepararse y encontrar trabajo

El evento se desarrolla durante dos jornadas diferenciadas. El primer día estuvo dedicado a talleres formativos, orientados a ayudar a los participantes a mejorar su perfil profesional y preparar su candidatura. "Lo que hacemos es que el primer día preparamos a las personas que buscan empleo con talleres para que vengan más seguras y mejor preparadas a las entrevistas", explica Marí. La segunda jornada está centrada en las entrevistas exprés, una dinámica que permite a los candidatos presentarse ante varias empresas en un mismo día.

"Las entrevistas duran un máximo de tres minutos. Ese primer contacto puede dar lugar a una segunda entrevista más extensa fuera del evento, e incluso hay personas que salen de aquí directamente con un contrato”, señala la responsable municipal. Según los datos que maneja la organización, aproximadamente el 95% de las empresas participantes realizan contrataciones tras la feria y cerca del 87% convoca segundas entrevistas a candidatos que han conocido durante el encuentro.

Personas haciendo fila para ser entrevistados / Valeria Videgain

En una era digital, se valora el 'cara a cara'

Desde Pizza Hut y KFC Franquicias Eivissa, que participan por cuarta vez en el evento, explican que este tipo de encuentros facilita una primera selección de candidatos. "Aquí dejan el currículum, les hacemos unas preguntas previas y luego llamamos a los perfiles que consideramos adecuados para una segunda entrevista", explican. En su caso, buscan perfiles vinculados a cocina, pizzería y atención al cliente. Una dinámica similar aplican desde P4S People for Save, empresa dedicada al socorrismo de piscinas y servicios de seguridad. Su representante, Eric Villalba, señala que la feria les permite generar una base de datos de candidatos que luego utilizan durante la temporada. "Tenemos una base grande de currículums y durante todo el verano la utilizamos" señala y agregando que "este año está yendo bien, la gente está animada para trabajar".

Desde el ámbito social y sanitario, Apfem, entidad dedicada a la salud mental, también participa por tercer año consecutivo. Su representante, Noemí Castelló Mateo, destaca que el evento sirve tanto para captar talento como para dar a conocer el trabajo de la organización, aunque remarca que han entrevistado a bastantes personas, pero que "no tienen formación en el área sanitaria o socioeducativa", que en su caso es la que necesitan para trabajar.

El stand de 'Santa Eulària se n'ocupa' / Valeria Videgain

Por su parte, desde el Hospital Can Misses, representado por Rebecca Juriel y Alexandra Padilla, explican que aprovechan la jornada para buscar perfiles vinculados a servicios internos del hospital. "Buscamos personal para restauración, lavandería y lencería", detallan antes de remarcar que en la feria no se busca contratar a médicos o enfermeros. Asimismo sucede con Galeano Clínic, que también participa con el objetivo de ampliar su equipo y, como explica su representante, Halam Salam: "Buscamos recepción y chóferes de ambulancia, médicos y enfermeros siempre suelen contactar con nosotros directamente".

A lo largo de la jornada, los candidatos recorren los estands para entregar su currículum y presentarse ante responsables de recursos humanos en entrevistas de apenas tres minutos.