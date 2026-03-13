Pep Ribas 'Hereva', periodista: "En época de Franco llegaban a clausurar nueve bares en una noche en el puerto de Ibiza"

El heavy metal de Es Trons en los años 60; el Frank Sinatra de Vara de Rey, Sixto Ferrer; los Beatles de Sant Rafel, The Drinkers, o la historia del West End de Sant Antoni, con improvisados conciertos de los Bee Gees, son algunas de las etapas del viaje por la memoria de la música moderna de Ibiza y Formentera que el periodista Pep Ribas Hereva emprende en su libro 'Retro!', editado por Balàfia Postals. Ya se ha puesto a la venta y su idea es presentarlo en breve.

Lo que surgió inicialmene como un proyecto para rendir homenaje a los primeros grupos y artistas ibicencos de los años 60 y 70, como Es Trons, Es Amics o Los Diana, incluye finalmente locales, discografías o periodistas que hasta el año 2020 contribuyeron al desarrollo de la música moderna en las Pitiusas. "Con la pandemia, cuando todo estaba parado y no había ni conciertos ni festivales ni nada, pusimos fecha final en el año 2020, porque, si no, nunca alcanzábamos la actualidad", explica Ribas. Durante el proceso, el periodista ha llevado a cabo una profunda investigación del sector musical de Ibiza, tanto entrevistando a muchos de sus protagonistas como sumergiéndose en la hemeroteca. En este tiempo, dice, le ha sorprendido "casi todo". "Yo no estaba especializado en música, hacía información local, y he descubierto muchas cosas que en su día fueron actualidad musical y de las que no tenía ni idea", cuenta Ribas.

La música extranjera tuvo una gran influencia en los artistas ibicencos, como es el caso de The Drinkers en los años 60, que llegaron a ser reconocidos como los Beatles de Sant Rafel. También Sixto Ferrer, gran apasionado del cantante estadounidense Frank Sinatra, del que aprendió todo su repertorio para interpretarlo en locales. "Todos los artistas comenzaron su carrera apreciando la música extranjera, sobre todo los Beatles. Su influencia está presente en casi todos los grupos que actuaron en los años 60 y 70", explica el periodista. Ribas destaca, además, que en aquella época muchos de los artistas no buscaban grandes ciudades como Madrid o Barcelona para asentarse, sino lugares como Ibiza que tenían discotecas como el Nito's, en Sant Antoni", explica Ribas. Uno de los socios de este local era propietario de una radio pirata que emitía desde el mar. "Mucha de la música que sonaba después provenía de allí", recuerda.

Ribas recuerda otro fenómeno en el que se difundía música extranjera durante el franquismo. "Eran conocidos como los bares hippies, en la zona del puerto. Se reunían allí y programaban música extranjera, algo que estaba prohibido en la época", explica el periodista, quien añade que estos bares estaban mal vistos tanto por la gente más mayor de Vila como por las autoridades. "Muchas veces se producían redadas y podían llegar a clausurar hasta nueve bares en una noche", explica. "Aunque hoy en día hay gente que cree que esa época era la gloria, con Franco fueron años muy oscuros. La música estaba prohibida y los discos se confiscaban si no podías justificar que los habías comprado en España", recuerda Ribas.

Tino Casal, Rosendo y Judas Priest

Hablar de la historia de la música moderna de Ibiza no es posible sin recordar el Estudio Mediterráneo, un "estudio hotel" por el que pasaron artistas nacionales e internacionales como Tino Casal, Rosendo, Loquillo, Judas Priest o el baterista de Queen, Roger Taylor, con su grupo The Cross. "Hicieron una gran labor. Por aquí pasaron grupos españoles que despuntaban y también artistas internacionales", cuenta el periodista, quien recuerda que, lejos de ciudades grandes, los músicos buscaban lugares más tranquilos, en los que pasar desapercibidos. "Ibiza les ofrecía bares con música en directo como La Reja, en Sant Antoni, donde nadie les agobiaba", explica. Este bar lo frecuentaban durante los años 80 el popular grupo inglés The Bee Gees, quienes acudían a tomar una copa y en muchas ocasiones terminaban tocando. "Ibiza no era un sitio de famoseo y los artistas venían porque podían estar tranquilos sin ser reconocidos. Por eso iban a los bares a tomar algo como si nada y, como músicos que eran, se terminaban animando a cantar", explica Ribas.

'Retro!' también dedica un espacio importante a grupos ibicencos que renovaron la canción popular ibicenca, como Uc y Ressonadors. "Merecen un libro aparte", destaca el periodista, quien también destaca el trabajo y popularidad de Projecte Mut y Joven Dolores.

"Este libro está centrado, sobre todo, en la música moderna en directo", aclara Ribas. "Las grandes discotecas y dj no son los protagonistas, aunque aparece alguna discoteca porque antiguamente mucha de la música en directo se tocaba en ellas", recuerda. El periodista destaca algunas como Es Mar Blau o Es Bou Cala. "Es Bou Cala se contruyó en lo que entonces era un descampado y de allí con los años ha surgido un nucleo urbano".