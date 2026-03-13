Gastronomía
El 'gerret', el pescado que cada marzo revive la tradición pesquera de Ibiza y conquista paladares
Santa Eulària celebra la 'Fira des Gerret' este sábado
Cada invierno, Ibiza se prepara para una cita que combina tradición, gastronomía y esfuerzo artesanal: la temporada del gerret o Spicara smaris. Este pequeño pez, humilde pero apreciado en la cocina local, vuelve a llenar las redes de los llaüts ibicencos entre finales de noviembre y mediados de abril, cuando los pescadores más experimentados se adentran en calas como esJondal para seguir una práctica que ha sobrevivido décadas. De hecho, Santa Eulària volverá a convertirse este sábado en la capital de este pescado con la 'Fira des Gerret' después de que la mala mar obligara a aplazar la feria prevista inicialmente para el pasado 7 de marzo, ya que no fue posible salir a pescar.
La captura del gerret es todo un ritual. Requiere aguas tranquilas y manos expertas para que los peces salgan enteros, vivos y sin apenas magulladuras. Tras hora y media de cerco, los pescadores levantan la red con precisión, algunas veces ayudándose de piedras atadas a cuerdas para que los peces no se escapen. De los kilos capturados, solo una parte se aprovecha, mientras que el resto se devuelve al mar para mantener la sostenibilidad del recurso. "Ellos mismos se autorregulan, no quieren saturar el mercado", explicaba a este diario hace unos años Toni Box, técnico del departamento de Pesca del Consell.
Más allá de la captura, el gerret ha sido objeto de investigación científica. La bióloga Inmaculada Montero González analizó los otolitos —estructuras similares a los anillos de los árboles— de cientos de ejemplares en el año 2020, como recogió este diario, determinando que su esperanza de vida máxima es de cinco años. Nacen hembras, alcanzan la madurez sexual al acabar el primer año y al cuarto año se transforman en machos. Conocer estos parámetros permite regular las vedas y asegurar que la pesca siga siendo sostenible. Además, estudios nutricionales muestran que es un pescado semigraso, con ácidos grasos saludables y niveles de metales pesados casi indetectables. Todo ello lo convierte en un producto seguro y recomendable para el consumo habitual.
La 'Fira des Gerret' en Santa Eulària
El gerret también tiene su cita en tierra. Cada marzo, Santa Eulària celebra la 'Fira des Gerret', donde los llaüts llegan cargados con cientos de kilos de pescado fresco y vecinos, cocineros y visitantes se reúnen para rendir homenaje a esta especie. La jornada incluye la brulada de corn, exhibiciones de ball pagès y degustaciones en una treintena de establecimientos del municipio. Es un momento de fiesta y tradición que pone en valor un pescado que, a pesar de ser humilde, representa la historia y la cultura pesquera de Ibiza.
Para los ibicencos, el gerret no es solo un pescado más; es un símbolo de una tradición artesanal que resiste al tiempo. Su accesibilidad económica y su sabor único han hecho que generaciones de locales lo disfruten, mientras que en otras islas del Mediterráneo sigue siendo prácticamente desconocido.
Con cada temporada, el gerret demuestra que la pesca artesanal puede convivir con la sostenibilidad, la investigación científica y el placer gastronómico. Su pequeño tamaño no le resta importancia: cada captura es un recordatorio de la dedicación de los pocos patrones que mantienen viva una tradición centenaria, y de cómo un pescado modesto puede conquistar paladares y corazones en toda la isla.
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