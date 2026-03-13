Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fundación Bit y emprendedores de Ibiza se unen para fomentar proyectos innovadores y escalables en Baleares

La conselleria de Economía e Innovación lanzará el lunes 16 de marzo nuevas ayudas para la innovación en Baleares con Turboconvo 2026

Jornada de tecnología e innovación

Jornada de tecnología e innovación / CentreBit

Alejandra Larrazábal

ibiza

El CentreBit de Ibiza acogió el miércoles 11 de marzo una jornada dirigida a impulsar la innovación y el emprendimiento tecnológico en Ibiza y que contó con la participación de representantes de la Fundación Bit y emprendedores de la isla.

La sesión, titulada 'Jornada presentación servicios de apoyo a empresas de base tecnológica', puso el foco en la innovación como uno de los principales motores para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas del tejido empresarial pitiuso. Durante el encuentro se dieron a conocer iniciativas, ayudas, recursos y servicios de apoyo para empresas de base tecnológica.

Uno de los ponentes fue Manuel Guerrero, técnico de la Fundación Bit en Ibiza, quien presentó el programa Emprenbit, gestionado a través de la Fundación Emprenbit. Esta iniciativa está orientada a promover proyectos innovadores y escalables de base tecnológica, además de prestar apoyo a emprendedores en la creación de empresas tecnológicas en Baleares.

Entre los servicios que ofrece este programa figuran el diseño y validación del modelo de negocio, la planificación del proyecto empresarial, el asesoramiento para la tramitación de ayudas y financiación, la creación de redes de networking y el acceso a espacios de coworking, según la fase de desarrollo de cada proyecto.

Por su parte, el delegado territorial de la Fundación Bit en Ibiza, Daniel Juan, mostró a los asistentes las instalaciones de coworking situadas en el propio CentreBit, a las que pueden optar las pymes ibicencas. Además, incidió en la innovación, la digitalización y el emprendimiento como pilares del trabajo que desarrolla la fundación en la isla.

Durante la jornada también se informó sobre un paquete de ayudas, promovido por la conselleria de Economía e Innovación a través de la dirección general de Innovación y Transformación Digital. La próxima convocatoria será el lunes 16 de marzo.

Según se explicó, Turboconvo 2026 incluye seis programas destinados a mejorar la capacidad innovadora de las pymes de Baleares. Las líneas de actuación abarcan desde la creación de agrupaciones empresariales, proyectos y eventos relacionados con la digitalización e innovación.

