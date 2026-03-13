Fiestas en Ibiza: el concurso de 'frita de polp' de Sant Josep desafía a la lluvia y cambia de ubicación

Buenas noticias para los vecinos de Sant Josep: aunque llueva podrán disfrutar sin problemas del 'Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp'. El evento, previsto para este sábado 14 de marzo a partir de las 13 horas, ha cambiado de ubicación para que las previsiones de la Aemet no arruinen el plan.

En principio, el concurso se iba a realizar en la zona peatonal del centro de la localidad, pero finalmente se llevará a cabo en el aparcamiento ubicado junto a la piscina municipal. Si bien se trata también de un espacio al aire libre, en caso de lluvias se prevé la instalación de una carpa, según informan desde el Ayuntamiento de Sant Josep.

Desde las 13 horas, habrá ballada popular, comida colectiva y música en directo durante todo el día con Bluesmàfia Electroacústic, Groovy Brothers, Los del Varadero, dj Trapella y Dalton Bang, además de la Charanga del Mono.

Se ha habilitado una venta anticipada de tickets a través del sitio web casamajora.blogspot.com.