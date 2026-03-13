Estreno en Ibiza: Ibicine presenta en Sant Antoni ‘Vida Privada’, la nueva película de Jodie Foster

El Festival de cine de Ibiza Ibicine estrenará la película francesa 'Vida Privada', protagonizada por Jodie Foster, el próximo 19 de marzo en el Cine Regio de Sant Antoni. La proyección, prevista para las 19 horas, forma parte de la Sección Oficial Internacional de Largometrajes del certamen. Dirigida por Rebecca Zlotowski, la cinta es un thriller de ficción en el que Foster interpreta a Lilian Steiner, una prestigiosa psiquiatra que decide investigar por su cuenta la muerte de una de sus pacientes, convencida de que ha sido asesinada.

La película llega a Ibiza tras pasar por festivales internacionales como Cannes, Toronto y San Sebastián. En ella, Jodie Foster comparte reparto con Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric y Vincent Lacoste. Zlotowski es una de las directoras francesas más reconocidas de su generación y fue premiada en Cannes en 2013 por 'Grand Central'. La propia Foster ha destacado de ella que es “una de las directoras más dedicadas” con las que ha trabajado.

La proyección será en versión original en francés con subtítulos en castellano y las entradas pueden adquirirse a través de la página web de Ibicine.

Próximas proyecciones de Ibicine

La Sección Oficial de Largometrajes del festival continuará el 25 de marzo con 'Ganas de vivir', dirigida por Juan Manuel Montilla ‘El Langui’, y el 1 de abril con la película española 'Que vienen los perros'. Además, el 9 de abril se celebrará la final del público de cortometrajes, en la que se proyectarán los seis finalistas elegidos por el público en las proyecciones de enero y febrero: 'Sexo a los 70', dirigido por Vanesa Romero y nominado al Goya a mejor cortometraje de ficción 2026, e 'Insalvable', 'Periquitos', 'Pálpito', 'Carmela' y 'Una Vocal'. Toda la información de las películas, cortometrajes y entradas está disponible en www.ibicine.com.

Asimismo, están a punto de cerrarse las inscripciones para el Campus de Cine de Ibiza, coorganizado junto a la Escuela de Cine de Ibiza, liderado por el actor, director y docente Juan López-Tagle, uno de los formadores de actores y directores más solicitados del país, con lista de espera en Madrid y quien ejercerá como tutor, y contará con la actriz, guionista y creadora Nadia de Santiago como invitada especial.