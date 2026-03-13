Eivissa se convierte en la ciudad del deporte

El deporte ha recuperado protagonismo en la ciudad de Eivissa. Tras décadas sin inaugurar nuevas infraestructuras deportivas municipales, el Ayuntamiento ha impulsado en los últimos años un plan de modernización que ya empieza a dar sus frutos. La inauguración del nuevo estadio municipal de Es Putxet y el avance de otros proyectos, como el polideportivo de ses Figueretes o las nuevas pistas de tenis de Can Misses, marcan un nuevo impulso para el deporte en el municipio.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia global para ampliar y mejorar las instalaciones deportivas disponibles en la ciudad, con el objetivo de facilitar la práctica deportiva a todas las edades, reforzar el deporte base y ampliar las oportunidades para clubes y deportistas.

La primera de las grandes infraestructuras de este tipo que ya es una realidad es el estadio municipal Es Putxet. La instalación fue inaugurada recientemente y supone el primer nuevo equipamiento deportivo municipal construido en más de dos décadas.

El nuevo estadio cuenta con un terreno de juego de césped artificial homologado para fútbol 11, fútbol 7 y rugby, lo que permite acoger competiciones oficiales de estas disciplinas. La instalación incluye también una grada con capacidad para cerca de un millar de personas, vestuarios para equipos y árbitros, sala de fisioterapia, oficinas, almacenes y diferentes espacios de servicio para el correcto funcionamiento del recinto.

El campo se concibe como una infraestructura pensada especialmente para los clubes deportivos y para el impulso de categorías base, lo que facilita que más jóvenes puedan entrenar y competir en instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales.

Además, la nueva instalación tiene un significado especial para el rugby ibicenco, ya que permitirá que esta disciplina vuelva a contar con un espacio adecuado en la ciudad tras años desarrollando su actividad fuera del municipio.

Nuevos espacios deportivos en marcha

El plan municipal para reforzar las infraestructuras deportivas continúa con otros proyectos que ya se encuentran en diferentes fases de ejecución. Uno de ellos es el futuro polideportivo de ses Figueretes, cuyas obras avanzan a buen ritmo y que está previsto que pueda entrar en funcionamiento este verano. El recinto contará con varias pistas que permitirán practicar diferentes disciplinas de forma simultánea, entre ellas, baloncesto, fútbol sala y voleibol.

Además, el complejo incluirá gimnasio, vestuarios adaptados, enfermería, almacenes, gradas y diferentes espacios de apoyo para deportistas y clubes. Con una superficie de más de 2.700 metros cuadrados, el nuevo polideportivo ampliará de forma significativa la oferta de instalaciones deportivas cubiertas en el municipio.

El proyecto también incorpora criterios de sostenibilidad, como sistemas para reutilizar aguas pluviales y grises o la incorporación de energías renovables que permitirán mejorar la eficiencia energética de la instalación.

A estas actuaciones se suma el desarrollo del nuevo espacio deportivo de Can Misses, que contará con tres nuevas pistas de tenis de tierra batida homologadas para competiciones oficiales. La intervención supone una modernización completa de las instalaciones existentes y la ampliación del equipamiento con nuevos servicios para deportistas y clubes. El complejo incluirá también vestuarios, graderías, almacenes, oficinas para clubes y una pista de minitenis destinada a la iniciación en este deporte.

El diseño del futuro recinto se ha planteado de forma integrada en el entorno natural de la zona en la que se encuentra ubicado, respetando la vegetación existente y utilizando materiales sostenibles que reducen el impacto visual y ambiental del proyecto.

Impulso al deporte base y al deporte femenino

La puesta en marcha de estas infraestructuras tiene el objetivo de facilitar la práctica deportiva y ampliar las oportunidades para los clubes del municipio.

Las nuevas instalaciones permitirán reforzar especialmente el deporte base, con más espacios para entrenamientos y competiciones, así como mejorar las condiciones para el desarrollo del deporte femenino.

Además, el incremento de infraestructuras contribuirá a descongestionar otros recintos de este tipo que actualmente registran una alta demanda de uso, lo que permitirá una mejor organización de horarios y actividades. El resultado será un sistema deportivo más equilibrado y con mayor capacidad para responder al crecimiento de la demanda en la ciudad.

La mejora de las instalaciones deportivas se ha acompañado de un trabajo de planificación y organización del uso de los recintos, que ha permitido que el municipio goce actualmente de un clima pacífico tras años convulsos y de conflictos entre clubes y Ayuntamiento. Actualmente, las infraestructuras se utilizan de forma más eficiente, garantizando el acceso a los distintos clubes y disciplinas y favoreciendo una convivencia positiva entre las diferentes entidades que forman parte del tejido deportivo de la ciudad.

Todas estas actuaciones forman parte del plan estratégico municipal ‘Eivissa, ciutat de l’esport’, que busca ampliar la red de instalaciones y fomentar la práctica deportiva como parte de la vida cotidiana del municipio.