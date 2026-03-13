Dean Gallagher, el cazaserpientes de Ibiza: "Si las serpientes llegan a es Vedrà será una catástrofe ecológica"

La plaga de serpientes sigue expandiéndose por Ibiza, un territorio donde carecen de depredadores naturales, de modo que, por ahora, la principal estrategia para contener su avance continúa siendo la captura mediante trampas. A esta situación se suma, además, la llegada de olivos a la isla sin el control suficiente, una vía de entrada de culebras desde el exterior sobre la que los expertos llevan tiempo alertando.

Una serpiente capturada por Gallagher en una foto de archivo. / DI

En este contexto, una de las voces que mejor conoce la magnitud del problema es la de Dean Gallagher, el conocido voluntario que se ha convertido en el cazaserpientes más famoso de Ibiza. Medio inglés, medio australiano y, como él mismo demuestra desde hace años, ya medio ibicenco, Gallagher colabora desde hace tiempo en el rescate y manejo de fauna silvestre en la isla. Profesor de inglés y exportero de discoteca, su figura se ha hecho popular por su implicación directa en la lucha contra esta invasión.

Gallagher asegura que las serpientes están ya por toda Ibiza, que cada vez son más grandes y también más agresivas, según ha podido comprobar sobre el terreno. No se trata solo de una presencia extendida, sino de un problema creciente que amenaza especialmente a la fauna autóctona de la isla.

En una entrevista concedida el año pasado a Diario de Ibiza, el voluntario ya advertía de que estos animales buscan alimento en cualquier rincón. "Yo he visto serpientes atacando a gatos o abriendo la mandíbula hasta comerse una rata entera", explicó entonces, al describir cómo se refugian en paredes, rocas, sótanos o áticos mientras amplían su radio de acción.

Ahora, Gallagher insiste en la necesidad de que la ciudadanía actúe con rapidez cada vez que detecte una culebra. "Que se contacte inmediatamente con las autoridades a través de la aplicación Línea Verde, enviando fotos e información con la ubicación de las culebras, así podemos instalar las trampas", reclama, convencido de que la colaboración vecinal resulta clave para ganar eficacia en la contención.

Su trabajo continuará intensificándose en los próximos días. "La semana que viene voy a tener la posibilidad de llegar a más puntos por la costa, solo accesible con el barco para cubrir más zonas", explica, en referencia a nuevas áreas del litoral que hasta ahora eran más difíciles de vigilar.

Las sargantanas, una de las especies más emblemáticas de Ibiza. / Dean Gallagher

Para Gallagher, esta labor va mucho más allá de retirar serpientes. También pone el foco en la necesidad de proteger con mayor firmeza los espacios naturales y las reservas de la isla. "Esto subraya la importancia de cuidar las zonas naturales y reservas, y prohibir acceso a ciertos espacios donde visitantes dejan mucha basura", señala. Esa acumulación de residuos, añade, no solo degrada el entorno, sino que también afecta a otra de las especies más emblemáticas de Ibiza: la sargantana.

"Esa basura también mata a las lagartijas. Estamos haciendo todo posible para proteger la última zona de la isla donde hay poblaciones estables de sargantanes", advierte. Su mayor temor está puesto en uno de los enclaves más simbólicos del litoral ibicenco: es Vedrà. "Si llegan a es Vedrà, será una catástrofe ecológica", alerta.

La preocupación no es menor. En una isla donde las serpientes invasoras siguen avanzando sin freno natural y donde continúan entrando ejemplares, la batalla por preservar los últimos refugios de la fauna autóctona se ha convertido en una carrera contrarreloj.