David Fernández, portavoz del Sindicato Médico en Ibiza, ante la nueva jornada de huelga: "Si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte"

Los médicos de Ibiza y Formentera volverán a la huelga a partir del próximo lunes 16 de marzo, dentro del calendario de paros convocado como protesta por la puesta en marcha del Estatuto Marco. La nueva tanda de movilizaciones se prolongará durante cinco jornadas, hasta el viernes 20, y en dos de esos días, el lunes y el jueves, se han convocado, además, concentraciones a las puertas de los centros de salud. La protesta puede volver a traducirse en cancelaciones de pruebas, consultas y operaciones, como ya ocurrió en la anterior semana de paros.

David Fernández, portavoz del Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en Ibiza, ha recordado la convocatoria de huelga en un vídeo difundido en redes sociales. En esa grabación, Fernández carga contra la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad con el comité de huelga, que representa a todos los sindicatos médicos de España.

"Soy médico como muchos compañeros de toda España, llevo un tiempo esperando a que el Ministerio de Sanidad se siente a negociar con nosotros. Sin embargo, el gobierno central se ha negado a reunirse con nosotros, a reunirse con el comité de huelga, un comité que representa a todos los sindicatos médicos de España", afirma el facultativo ibicenco.

Fernández sostiene en el vídeo que, ante "la falta de voluntad real por parte del Ministerio de negociar" sus condiciones de trabajo, los médicos se ven "obligados a continuar con esta segunda jornada de huelga del año 2026". Según explica, se trata de una protesta con la que el colectivo defiende sus "derechos profesionales, el reconocimiento de la profesión y la responsabilidad" que asumen a diario para cuidar a los pacientes.

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, recuerda, "todos los médicos de España volveremos a la huelga", y añade: "Defendemos algo fundamental: una sanidad pública de calidad para todos y para todas. Únete a la huelga médica, tu presencia es nuestra fuerza, haz oír tu voz. Porque si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte".

En Ibiza y Formentera, la convocatoria llega después del fuerte impacto que tuvo la anterior semana de protestas. Más de 2.700 pacientes de las Pitiüses se vieron afectados por la huelga y tuvieron que regresar a casa sin ser atendidos porque su médico secundaba el paro. En algunos casos, la situación fue especialmente dura: usuarios que llevaban meses esperando una cita con un especialista o una operación recibieron la notificación de la cancelación cuando ya se encontraban en el hospital, e incluso en algún caso ya en el quirófano y con la medicación sedante aplicada.

En total, fueron 2.719 las personas afectadas, según los datos definitivos facilitados por el Área de Salud de Ibiza y Formentera tras la última jornada de paro, celebrada el viernes 20 de febrero. La mayoría de las citas anuladas, prácticamente la mitad, correspondieron a Atención Primaria, es decir, a los centros de salud y las unidades básicas de salud, con 1.461 consultas suspendidas.

Además, la huelga obligó a cancelar 104 intervenciones quirúrgicas, alrededor de una veintena diaria. A ello se sumaron otras 1.154 citas suspendidas en los hospitales de Can Misses y Formentera, entre consultas externas y pruebas diagnósticas.