Cortes de tráfico y restricciones en estas calles de Ibiza por la carrera 'XXX Cursa Passeig a Passeig'

La prueba se realizará este domingo 15 desde las 10 de la mañana

Imagen de archivo de la 28º Cursa Passeig a Passeig.

Imagen de archivo de la 28º Cursa Passeig a Passeig. / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La celebración de la XXX Cursa Passeig a Passeig, prevista para este domingo 15 de marzo, provocará restricciones de tráfico y cortes puntuales de circulación en varias calles y avenidas de Ibiza durante la mañana.

Según el aviso difundido por el Ayuntamiento de Ibiza, quedará prohibida la circulación de vehículos en la calle Comte de Rosselló y en la avenida Bartomeu de Rosselló entre las 9 y las 10.30 horas. De esta restricción quedarán excluidos los vecinos de los barrios de la Marina y Dalt Vila.

Además, también se prohibirá el paso de vehículos en la avenida de Santa Eulària, la avenida de Sant Joan y la calle de sa Casa Vermella entre las 9.45 y las 10.15 horas. Durante esa misma franja horaria, habrá asimismo circulación restringida en la rotonda de los Podencos y en la rotonda de la EI-10 (primer cinturón) con la avenida de Sant Joan.

La cursa De Passeig a Passeig es un clásico de la isla, y este año reunirá a más de 750 deportistas 

