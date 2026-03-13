Cortes de tráfico y restricciones en estas calles de Ibiza por la cursa De Passeig a Passeig

La celebración de la XXX Cursa Passeig a Passeig, prevista para este domingo 15 de marzo, provocará restricciones de tráfico y cortes puntuales de circulación en varias calles y avenidas de Ibiza durante la mañana.

Según el aviso difundido por el Ayuntamiento de Ibiza, quedará prohibida la circulación de vehículos en la calle Comte de Rosselló y en Bartomeu de Rosselló entre las 9 y las 10.30 horas. De esta restricción quedarán excluidos los vecinos de los barrios de la Marina y Dalt Vila.

Además, también se prohibirá el paso de vehículos en la avenida de Santa Eulària, la avenida de Sant Joan de Labritja y la calle de sa Casa Vermella entre las 9.45 y las 10.15 horas. Durante esa misma franja horaria, habrá asimismo circulación restringida en la rotonda de los Podencos y en la rotonda de la EI-10 con la avenida de Sant Joan de Labritja.

La cursa De Passeig a Passeig es un clásico de la isla, y este año reunirá a más de 750 deportistas