El Consell pedirá a las navieras que nunca coincidan más de dos cruceros en Ibiza: "Ha habido hasta 13.000 cruceristas a la vez, eso es ingestionable"

El Consell de Ibiza ha anunciado una próxima reunión con las empresas navieras para mejorar la gestión de las llegadas de cruceros a la isla, con el objetivo de conseguir que nunca coincidan más de dos de estas embarcaciones mastodónticas en el puerto de es Botafoc.

Tras la reunión este viernes del Consell de Alcaldes, celebrado en la sede de la institución insular, Vicent Marí ha reconocido que no le "importaría" firmar un acuerdo similar al anunciado hace dos semanas por el Govern y el Ayuntamiento de Palma.

El texto, que firmaron de forma voluntaria un total de 20 navieras, tendrá una vigencia de cinco años y está diseñado para promover un turismo sostenible con los cruceros. Este acuerdo incorpora al Ayuntamiento de Palma como autoridad firmante, lo que le permite participar directamente en la gestión de los flujos de los turistas de crucero en la ciudad, especialmente en el casco histórico.

"Evidentemente, si llegamos a un acuerdo como se ha hecho en Mallorca, no nos importaría firmar este memorándum. Es un compromiso voluntario para sus partes, no hay ninguna ley que obligue a cumplirlo, pero cuando hay voluntad de las partes esa firma demuestra un compromiso importante. Nosotros ya hemos hablado con ellos y de hecho, sin tener este acuerdo ya se han conseguido avances importantes", ha reivindicado Marí.

En este sentido, ha recalcado que "ya no hay el caos que se había producido en años anteriores", después de que se hayan "incorporado muchas mejoras", aunque no se ha podido evitar que, durante el pasado verano, se llegará a ver a tres cruceros atracados al mismo tiempo en es Botafoc. "En algunos momentos hubo 13.000 cruceristas de manera simultánea. Eso es ingestionable y tenemos que reducir estas cifras. Si se hace de manera escalonada y repartida, los cruceros serán buenos para Ibiza", ha confiado.

La "clave", en manos de la APB

Sin embargo, "la clave de la llegada de cruceros no la tiene el Ayuntamiento de Ibiza ni el Consell, sino la Autoridad Portuaria de Baleares", ha recordado". "Por lo tanto, aquí hay varios actores y todos nos tenemos que entender. Queremos que la llegada de cruceros no se convierta en un caos para la ciudad y los vecinos. Y, evidentemente, la mala imagen de Ibiza que se puedan llevar los cruceros tampoco nos interesa. Preferimos tener pocos cruceristas y respetuosos, y que se vayan contentos, a que lleguen muchos de manera indiscriminada y se vayan descontentos", ha valorado.

El presidente ha aclarado que él considera "positivo que vengan cruceros" a Ibiza y prometió que, desde el Consell, seguirán "trabajando para que los cruceristas no solo desembarquen y vayan a la Marina y a la ciudad de Ibiza, sino que conozcan el resto de la isla". "Y por eso hace falta hablar con ellos, organizar excursiones, ver cómo se pueden mover, qué se les ofrece... Para eso hace falta implicación y voluntad. En la reunión con las navieras pondremos sobre la mesa la necesidad de ordenar aún mejor esas llegadas", ha concluido.