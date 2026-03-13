El Consell delega la inspección de las fiestas ilegales en Ibiza: los ayuntamientos asumen el control

Los detectives que contrata el Consell para combatir el intrusismo en Ibiza ya no se dedicarán a detectar fiestas ilegales el próximo verano. Tras operar entre 2021 y 2024, el control de estas actividades recae a partir de ahora en los ayuntamientos. Todos confirman que este año mantendrán los protocolos de actuación aplicados hasta ahora.

"Se abrió esta vía. El Consell demostró que los detectives pueden funcionar. La mayoría de sanciones están confirmadas y, ahora, si los ayuntamientos quieren, pueden tirar adelante con esta cuestión", señala el conseller de Lucha contra el Intrusismo, Mariano Juan Colomar. Desde que el año pasado se anunció que los detectives no se centrarían en las fiestas ilegales, estos profesionales trabajan en otras áreas afectadas por el intrusismo, como el alquiler turístico o el transporte ilegal.

El servicio de detectives para controlar fiestas ilegales se puso en marcha tras la realización de una prueba piloto en 2021. Y permitió obtener identificaciones y pruebas de las fiestas que se organizaron de manera ilícita en pandemia, ya que la policía no tiene la posibilidad de infiltrarse en este tipo de eventos. Después de tres años de funcionamiento, en 2025 se explicó que los niveles de denuncias ya no eran tan elevados. De este modo, los ayuntamientos "son libres de hacerlo así [con detectives] o con sus policías porque, como cambió la Ley, pueden multar a los asistentes también".

Ocho fiestas ilegales en Sant Joan

Para hacerlo, la opción principal es controlar los accesos cuando se detecta una fiesta. En estos casos, desde el Ayuntamiento de Sant Joan matizan que, de cara a esta temporada, "si se puede abrir expediente sancionador a los asistentes, se hará a criterio de los jefes de la policía". El año pasado en este municipio se registraron ocho fiestas ilegales y se actuó en seis, explican.

Cabe tener en cuenta que los expedientes se pueden abrir cuando surgen actividades económicas vinculadas a la fiesta ilegal, lo que contempla la venta de entradas, consumiciones e incluso la presencia de dj. En estos casos, los agentes pueden controlar los accesos, pero no se pueden infiltrar para recoger pruebas. Solo se desaloja la fiesta en caso de que "exista un riesgo para personas inminente o catástrofe", recuerdan desde Sant Joan.

Desde esta misma institución indican que, en los casos detectados, el perfil de los asistentes era de personas que "salen de cualquier otra fiesta de una discoteca y se van allí para seguir". De hecho, se apunta a los propios promotores de estas fiestas en clubes como organizadores de los encuentros que siguen en casas de manera ilícita.

Dos expedientes sancionadores en Santa Eulària

En Santa Eulària se abrieron dos expedientes en 2025. Desde el Consistorio coinciden en que en los últimos años, "se ha constatado una bajada significativa en la proliferación de este tipo de actividades en el municipio". De este modo, indican que esta temporada se mantendrá el mismo protocolo: "Cuando se tiene constancia de una posible fiesta ilegal, la Policía Local se desplaza inmediatamente. Si es posible acceder donde se celebra, se desmantela". Cuando no se puede entrar o se trata de acontecimientos de gran envergadura, se actúa igual, pero "de manera progresiva y teniendo en cuenta los efectivos humanos y materiales de la institución".

En estos casos es cuando se establecen controles en los accesos y exteriores, donde se recogen los datos personales de los implicados y se levanta acta de todas aquellas que puedan tener relación directa o indirecta con la organización o desarrollo de la fiesta.

Estos controles incluyen también los medios de transporte utilizados como, por ejemplo, taxistas, VTC y otros servicios discrecionales. Estos datos se trasladan al departamento de Infracciones, que tramita expedientes sancionadores contra todas las personas relacionadas de manera directa o indirecta en la comisión de los hechos.

Agentes de Intrusismo y Convivencia

En Sant Antoni también investigan estos casos en relación con otras actividades ilícitas. La concejala de Seguridad, Neus Mateu, coincide en que en los últimos años hay "muchas menos fiestas". En el caso de detectarse: "Las atendemos desde Policía Local y se lo hacen saber a nuestros Agentes de Intrusismo y Convivencia (AICS), que cuando pueden van al domicilio a hacer las inspecciones como con todos los posibles alquileres ilegales".

La figura de los AICS se incorporó el pasado agosto y, según indicó este jueves la institución portmanyí, los agentes llevaron a cabo "cerca de un centenar de intervenciones en viviendas durante el final de la temporada". Este jueves anunció que se ampliaría el equipo dedicado a la lucha contra el alquiler turístico ilegal. Estos agentes son los mismos con los que cuenta Sant Antoni para apoyar en la lucha contra las fiestas ilegales porque "a veces coincide que las fiestas se celebran en alquileres ilegales", reitera Mateu.

Aunque desde el Consistorio se considera que con este personal están "cubiertos" ante las fiestas ilegales, no descartan aprovechar las subvenciones que reciben del Impuesto de Turismo Sostenible en el marco del Decreto de turismo responsable para contratar detectives: "Si se da el caso y nos hace falta, nos lo podemos plantear", afirma Mateu.

Tanto desde Sant Josep como desde Vila indican que seguirán actuando como hasta ahora, es decir, contando con el apoyo de la Policía Local en el caso de que se den estos eventos. Desde el Ayuntamiento de Ibiza, en concreto, puntualizan que el año pasado no hubo ningún expediente sancionador por fiesta ilegal: "Suele pasar más en villas aisladas y, por nuestra extensión como municipio y no tener esta tipología de viviendas, suele darse en otros", añaden.