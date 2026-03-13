La cocina de Ibiza desembarca en Grecia: aceite, vino, sal, queso, miel y algarrobas a la conquista de Atenas

La gastronomía de Ibiza viajará este mes a Grecia para exhibir su potencia culinaria y la calidad de su producto local en una semana dedicada a la cocina de la isla en Atenas. La iniciativa, impulsada por el Consell de Ibiza, la Embajada de España en Grecia y la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, con la colaboración de la Real Academia de España, se celebrará del 16 al 22 de marzo en el hotel St. George Lycabettus.

Los encargados de ejercer de embajadores de los fogones ibicencos serán los chefs Alberto Pacheco, del restaurante Es Fumeral, y José Miguel Bonet, de Es Ventall, ambos reconocidos por la academia pitiusa. Bonet viajará, además, acompañado de Matías Trelis, segundo de cocina y responsable de pastelería del restaurante de Sant Antoni.

El programa contempla que Pacheco cocine del lunes al miércoles, mientras que Bonet asumirá los mandos de los fogones del 20 al 22 de marzo. El día 19 ambos compartirán protagonismo en dos servicios a cuatro manos: uno al mediodía en la Embajada de España en Grecia, dirigido a prensa gastronómica, representantes del sector y operadores turísticos del país heleno, y otro por la noche en el propio hotel ateniense.

La despensa de Ibiza en Atenas: aceite, vino, miel, sal, sobrasada, algarroba y queso

La cita servirá para dar a conocer no solo el talento de los cocineros de la isla, sino también algunos de sus productos más representativos. Durante esta semana gastronómica podrán degustarse aceite de oliva virgen extra y vino de las Indicaciones Geográficas Protegidas de Ibiza, miel con Denominación de Origen Protegida, sal ecológica del parque natural de ses Salines, sobrasada, harina de algarroba y queso de cabra, entre otros.

Pedro Matutes, presidente de la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera, destaca que la propuesta nace del interés mostrado desde Atenas por la cocina de la isla. “Es una demostración más de que la restauración de Ibiza provoca interés en todo el mundo”, señala, al tiempo que subraya la importancia de aprovechar esta oportunidad para difundir también el valor del producto de kilómetro cero.

Las propuestas de Pacheco, Bonet y Trelis: pan con anís y alioli, gambusí en escabeche y buñuelo de raya

Los menús preparados para la ocasión pondrán en el centro esa materia prima. Entre las propuestas de Es Fumeral figuran elaboraciones como pan payés con toque de anís y alioli, gambusí con escabeches y anís, ensalada payesa, bullit de peix o macarrons de Sant Joan con vainilla. Por su parte, Es Ventall presentará platos como coca de verdura de invierno, buñuelo de raya con mayonesa de hierbas, manos de cerdo con caviar oscietra y berenjena ahumada, cordero con yogur y cebolla o leche de cabra y especias.

Estas acciones se llevan a cabo gracias a la colaboración de La Real Academia de Gastronomía de España y la Academia de Gastronomía de Ibiza y Formentera 'Això sí és d’Eivissa', esta es una nueva apuesta por proyectar la imagen de la isla a través de su cocina, su paisaje y su despensa.