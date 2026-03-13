El censo de aves acuáticas sube un 36,3% en Ibiza

Un total de 22.174 aves acuáticas pertenecientes a 71 especies distintas han pasado el invierno en las zonas húmedas de Balears, informó ayer el Grupo de Ornitología Balear (GOB). Son datos del censo realizado a mediados de enero para el programa International Waterbird Census, coordinado por la organización Wetlands International.

Las cifras son similares a las del año anterior, aunque reflejan una disminución del 12,2 % respecto a la media de la última década en el conjunto del archipiélago, una tendencia descendente que se viene observando en los últimos años.

Por islas, el descenso ha sido especialmente acusado en Menorca, donde el número de aves invernantes ha caído un 23,5 %, y en Mallorca, con una reducción del 14,6 %. En cambio, la situación es distinta en las Pitiusas, donde el censo ha registrado un incremento del 36,3 % en Ibiza y del 24,3 % en Formentera.

Los flamencos

El aumento en Ibiza se explica en gran parte por la presencia creciente de flamencos (Phoenicopterus roseus) que pasan el invierno en ses Salines, tendencia que también se ha consolidado en los últimos años.

El análisis por grupos de especies evidencia una disminución significativa en algunos de los más característicos de los humedales.

En comparación con la media de los últimos diez años, destaca la caída del 36 % en el orden de los gruiiformes, especialmente en el caso de la focha común (Fulica atra), una especie considerada bioindicadora de la calidad de las aguas dulces.

Por el contrario, los datos muestran una presencia elevada de flamencos y también un aumento de cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo). Asimismo, ha crecido el número de tarros blancos (Tadorna tadorna), una especie característica de aguas salobres.

Los expertos consideran que estas tendencias podrían estar relacionadas con un proceso progresivo de salinización de los principales humedales, lo que favorece a las especies adaptadas a aguas salinas o salobres frente a aquellas dependientes de agua dulce.

Zonas de invernada

El censo se ha llevado a cabo en 95 zonas húmedas del archipiélago, de las cuales 52 se encuentran en Mallorca, 21 en Menorca, 13 en Ibiza y nueves en Formentera. El espacio con mayor concentración de aves ha sido el Parque Natural de s’Albufera de Mallorca, donde se contabilizaron 8.636 ejemplares de 58 especies. Le siguen la Reserva Natural de s’Albufereta, en Pollença, con 1.550 aves, y el Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos, con 1.435 ejemplares. Estas tres zonas concentran más de la mitad de todas las aves censadas en Balears.

En Menorca, el enclave más relevante ha sido s’Albufera des Grau, con 1.172 aves registradas. En las Pitiusas destaca el Parque Natural de ses Salines, en Ibiza, con 1.339 ejemplares, y en s’Estany Pudent, en Formentera, con 416.

Especies raras y amenazadas

El censo también ha permitido detectar algunas especies poco habituales en invierno. Entre ellas figuran una cigüeña blanca (Ciconia ciconia) en Menorca, un ejemplar de garza imperial (Ardea purpurea) en Mallorca y dos ostras europeas o (Haematopus ostralegus) en la misma isla. También se han observado cuatro espátulas comunes (Platalea leucorodia) entre Mallorca y Menorca.

Asimismo, se han registrado varias especies consideradas amenazadas, como 11 ejemplares de porrón pardo (Aythya nyroca) —diez de ellos en Son Saura del Nord, en Menorca—, 12 cercetas pardillas (Marmaronetta angustirostris) en Mallorca y 19 águilas pescadoras (Pandion haliaetus) repartidas entre las diferentes islas.