La capilla de Ibiza que recuerda una de las mayores traiciones de la historia de la isla
La Capilla de Sant Ciriac, ubicada en Dalt Vila, evoca el episodio de la conquista de Ibiza por las tropas catalanas en 1235, un momento clave en la historia de la isla
En las calles de Dalt Vila, camino de la catedral, se encuentra la pequeña Capilla de Sant Ciriac. Este discreto lugar recuerda, según la tradición, uno de los episodios más curiosos de la historia de la isla.
La historia se remonta a 1235, cuando las tropas catalanas lideradas por Guillem de Montgrí conquistaron Ibiza, entonces bajo dominio musulmán.
Según relatan algunas crónicas recogidas por el dominico Vicente Nicolás, la ciudad no cayó tras una gran batalla, sino tras una traición: el hermano del jeque, enfrentado con él por motivos personales, habría permitido la entrada de los invasores por su propia casa. El lugar donde ocurrió se conoce como Campo de Traición.
La tradición sostiene que ese gesto facilitó la entrada de las tropas en la ciudad amurallada y marcó el final del dominio musulmán en la isla.
- Marlène Mourreau, en Ibiza: «El cine español es una secta cerrada donde siempre trabajan los mismos»
- Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
- Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
- Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire