La capilla de Ibiza que recuerda una de las mayores traiciones de la historia de la isla

En las calles de Dalt Vila, camino de la catedral, se encuentra la pequeña Capilla de Sant Ciriac. Este discreto lugar recuerda, según la tradición, uno de los episodios más curiosos de la historia de la isla.

La historia se remonta a 1235, cuando las tropas catalanas lideradas por Guillem de Montgrí conquistaron Ibiza, entonces bajo dominio musulmán.

Según relatan algunas crónicas recogidas por el dominico Vicente Nicolás, la ciudad no cayó tras una gran batalla, sino tras una traición: el hermano del jeque, enfrentado con él por motivos personales, habría permitido la entrada de los invasores por su propia casa. El lugar donde ocurrió se conoce como Campo de Traición.

Noticias relacionadas

La tradición sostiene que ese gesto facilitó la entrada de las tropas en la ciudad amurallada y marcó el final del dominio musulmán en la isla.