Rafael Covas, coordinador de Policía Tutor en Ibiza: "En casi todas las aulas, los menores nos cuentan casos de 'bullying' en el fútbol"

"En casi todas las aulas a las que vamos, cuando preguntamos a los niños y niñas sobre casos de bullying, casi siempre nos hablan de algún caso en el ámbito del deporte, y especialmente del fútbol". Así resume el coordinador del programa de Policía Tutor del Govern, Rafel Covas, su experiencia en las aulas de las islas y el recurrente vínculo entre acoso y deporte.

Ante ello, el Govern presenta este viernes, 13 de marzo, en el Patronato de Deportes de Ibiza, en Can Misses, una jornada de formación para policías tutores y tutoras sobre la prevención de distintos tipos de violencia en el fútbol base en el ámbito pitiuso.

En este sentido, Covas explica algunos de los ejes en los que está trabajando el Govern: "Intentamos prevenir la violencia entre menores, no solo entre rivales, sino incluso entre futbolistas de un mismo equipo. Para ello, una de las actividades que ya se incluyen son charlas a las familias para intentar concienciar sobre el enorme daño que provocan determinadas conductas en el deporte base. Y es que la violencia que se muestra ante menores es un tipo de violencia que posteriormente reproducen ellos".

"Los entrenadores son referentes"

Al margen de las familias, una de las bases del proyecto se centra en los entrenadores, según explica Covas: "Los técnicos son referentes para los niños y niñas, pero muchas veces no cuentan con formación específica para saber cómo actuar si un menor sufre acoso o qué protocolo deben seguir. Tienen muchas responsabilidades, pero no siempre están preparados para afrontar este tipo de situaciones".

Ante ello, Covas añade: "Por eso trabajamos en su formación: les recordamos que son un ejemplo para los menores y les enseñamos cómo actuar cuando un niño o niña les pide ayuda por sufrir bullying. También les explicamos cómo proteger a las víctimas y qué canales tienen a su disposición para comunicar estos casos a las personas y autoridades competentes. Con ello, conectamos a los distintos clubes deportivos con la red de Policía Tutores que tenemos a escala autonómica".

Dentro del fútbol base, Covas hace especial hincapié en los vestuarios: "Esta es la zona en la que se produce gran parte de los casos de bullying , ya que es un espacio con poca vigilancia y control". Covas no descarta que este programa se extienda a otros deportes: "De momento, nos centramos en el fútbol base, ya que es el deporte más practicado en nuestro entorno".

Por su parte, el director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, se muestra esperanzador al hablar sobre el deseo de su conselleria de tratar de poner fin a la violencia en el fútbol base autonómico: "Es un partido que vamos a ganar entre todos". A pesar de que Gárriz se muestra positivo, reconoce que no es una tarea fácil: "Como en un partido de fútbol, debemos jugar todos los minutos y hacer lo posible para acabar con ciertas actitudes intolerables en el fútbol base, que al final debería ser una escuela de valores. Sin embargo, parece que es una problemática que no tiene fin, y eso que nos jugamos mucho tanto a nivel social como deportivo".

El director general de Emergencias e Interior autonómico apela al compromiso colectivo para poner punto y final a esta lacra: "Debe ser algo que nos involucre conjuntamente. Deben ser partícipes padres, directivos, jugadores y árbitros. No es algo que se pueda solucionar de forma individual ni en lo que solamente sea responsable una persona o un cargo deportivo concreto".

Esta iniciativa, impulsada por el Govern a través del Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears (Ispib) en colaboración con la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), tiene como objetivo "conseguir que el fútbol sea un entorno en el que se adquieran principios en clave positiva orientados a construir una sociedad mejor". Por ello, explica: "Nuestra obligación es identificar situaciones que van en contra de los principios básicos que rigen cualquier actividad deportiva y atajarlas".

"Hacer que los campos y vestuarios de fútbol sean espacios seguros"

Gárriz agrega: "Trabajamos en esta problemática de la mano de la FFIB, que tiene herramientas, incluso de carácter disciplinario, para corregir determinadas situaciones. Al final, queremos que los estadios de fútbol y los vestuarios sean espacios seguros y entornos de tranquilidad para que los niños y niñas puedan desarrollarse".

Aunque es una situación que se extiende al resto del archipiélago, explica que "la realidad de Ibiza y Formentera es más o menos la misma que en el resto de Baleares". "Los patrones son muy parecidos y las circunstancias muy similares; por ello, las soluciones son consistentes", concluye.

En total, una quincena de agentes, todos ellos con alguna vinculación con el mundo del fútbol, han recibido una formación específica para impartir esta enseñanza y tratar de poner fin a la violencia en el fútbol base balear. En el caso de las Pitiusas, sin embargo, solo hay tres policías tutores: uno en Formentera y dos en Ibiza.