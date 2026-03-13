Sucesos
Arde el motor de un coche aparcado en Ibiza
Bomberos controlan el fuego pero desconocen las causas
Es el segundo vehículo incendiado esta semana en Ibiza
Los Bomberos del Parque Insular de Ibiza han sofocado este jueves por la noche el incendio de un coche que se encontraba en el aparcamiento de la Comisaría de la Policía Nacional.
El fuego se inició alrededor de las 23 horas, y al lugar acudió un camión con cuatro efectivos: un cabo y tres miembros del cuerpo de bomberos.
Las llamas, que se desataron dentro del motor de un Ford Focus de color granate, fueron controladas rápidamente y no afectaron a otros vehículos. Tampoco se registraron personas heridas, según afirman desde Bomberos a Diario de Ibiza.
Por el momento se desconocen las causas del incendio.
Se trata del segundo vehículo que se incendia esta semana en Ibiza. El pasado miércoles, la cabeza tractora de un camión de transporte de mercancías se quemó en la zona sur de la zona de preembarque de camiones de es Botafoc, y obligó a detener las operaciones durante alrededor de media hora.
