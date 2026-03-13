La antropóloga Judit Besora, en una charla sobre los celos entre hermanos para familias en Formentera
La sesión, que se celebrará el jueves 19 de marzo en la sala de plenos, ofrecerá herramientas para gestionar conflictos infantiles y contará con servicio de acogida para menores a partir de 3 años
El Consell Insular de Formentera, a través de las áreas de Educación y Bienestar Social, ha organizado una nueva sesión del ciclo 'Charlas para familias y docentes', dirigida a familias, docentes y profesionales de la educación.
La charla, titulada 'Hermanos en equilibrio: cómo hacer frente a la celosía con conciencia y humor', se celebrará el próximo jueves 19 de marzo a las 17 horas en la sala de plenos del Consell y correrá a cargo de la antropóloga y especialista en crianza positiva Judit Besora. Quién comparte claves fundamentales para entender qué implica educar desde el respeto, sin caer en ideales imposibles ni exigencias inalcanzables
El objetivo de esta jornada es ofrecer recursos prácticos y reflexiones para ayudar a gestionar los conflictos y las emociones que pueden surgir entre hermanos, abordando los celos infantiles desde una perspectiva constructiva y centrada en la comprensión emocional, la convivencia y el equilibrio familiar.
La iniciativa forma parte del ciclo de charlas impulsado por la institución insular para crear espacios de formación y reflexión en torno al acompañamiento educativo y al desarrollo emocional de los menores.
Para facilitar la asistencia, se ofrecerá servicio de acogida para niños a partir de 3 años, con reserva previa. Las personas interesadas pueden inscribirse llamando al 971 321 271 o escribiendo a educaciosocial@conselldeformentera.cat.
