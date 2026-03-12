Más vuelos entre Ibiza y Madrid en Semana Santa: Iberia Express eleva su oferta con 2.400 plazas extra

Iberia Express incrementará su operativa entre Ibiza y Madrid durante la Semana Santa con 14 vuelos adicionales y más de 2.400 plazas extra, dentro del refuerzo especial que la aerolínea ha programado entre Baleares y la capital. En total, la compañía ofertará más de 23.000 asientos en la ruta de Ibiza durante este periodo, en el que llegará a operar hasta seis conexiones diarias entre ambos destinos.

El aumento de capacidad se enmarca en la reorganización de la programación que Iberia Express ha diseñado del 25 de marzo al 6 de abril para facilitar los desplazamientos tanto de residentes como de visitantes. En conjunto, la compañía sumará 8.450 plazas adicionales entre Baleares y Madrid, y pondrá a disposición de sus clientes 72.000 asientos en las conexiones con Mallorca, Ibiza y Menorca.

Según ha detallado la aerolínea, el refuerzo global se traducirá en 48 operaciones adicionales en el conjunto del archipiélago. En Ibiza, operarán hasta seis conexiones diarias en la ruta con Madrid. En el caso de Mallorca, la oferta alcanzará hasta nueve vuelos diarios por sentido, mientras que Menorca retomará esta conexión el 29 de marzo con hasta tres vuelos al día por sentido. La compañía enmarca este aumento en la previsión de una mayor demanda durante la Semana Santa.

La directora comercial de Iberia Express, Isabel Rodríguez, ha señalado que "la oferta cultural de Baleares y el buen clima convierten al archipiélago en uno de los destinos nacionales más demandados en Semana Santa y, para los residentes en Baleares, estas fechas también son una fantástica oportunidad para visitar Madrid y disfrutar de su programa cultural". Rodríguez añade que "esperamos un incremento de la demanda en estas rutas, por lo que hemos programado estas 8.450 plazas adicionales para visitantes y residentes".