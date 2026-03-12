Vuelo a Bruselas, maleta en Ibiza: el caso que una pasajera con leucemia ha denunciado en redes

Una pasajera con leucemia ha denunciado en redes sociales que su maleta acabó en Ibiza por error tras viajar con Vueling desde Barcelona hasta Bruselas. La situación se ha hecho viral después de que la usuaria publicara su experiencia en la red social X.

La protagonista es Eva Monge, quien explicó que el incidente ocurrió tras aterrizar en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem. Según relató, su equipaje no apareció en la cinta de recogida a pesar de haber llegado correctamente en el vuelo.

"¡¡Urgente!! Hoy he llegado con el vuelo VY8986 de Barcelona a Bruselas a las 12.20 con Vueling. Desgraciadamente, mi maleta no ha llegado al aeropuerto de Bruselas Zaventem. Tengo un AirTag en la maleta y he visto que se encuentra en Ibiza", escribió en su mensaje.

"Con la ayuda del departamento de reclamación de equipajes BRUVY20098, he presentado una reclamación y me han confirmado que la maleta saldrá en el vuelo de esta noche con destino a Bélgica y que será entregada en mi hotel, NH Grand Place Arenberg", añade en el post. La afectada, según cuenta, tiene leucemia crónica. "Debo tomar medicación diaria que se encuentra dentro de la maleta, por lo que es muy urgente que la reciba mañana por la mañana sin falta. ¿Podrían confirmarme, por favor, que así será?", matiza.

Un AirTag revela dónde está la maleta

La pasajera explicó que pudo localizar su equipaje gracias a un Apple AirTag, un dispositivo de geolocalización que permite seguir la ubicación de objetos desde el móvil.

Según su publicación, el rastreador mostró que la maleta se encontraba en Ibiza, a más de 1.300 kilómetros del destino final del vuelo. Esto sugiere que el equipaje pudo haber sido enviado por error a otro avión o ruta durante el proceso de gestión en el aeropuerto.

Incidencias con equipajes en vuelos

Los errores en la gestión del equipaje son una de las incidencias más comunes en el transporte aéreo, especialmente en vuelos con conexiones o con grandes volúmenes de pasajeros. En muchos casos, las maletas que se extravían terminan llegando horas o días después al destino correcto.

En los últimos años, dispositivos como el AirTag se han popularizado entre los viajeros porque permiten localizar el equipaje en tiempo real, algo que antes dependía únicamente de la información proporcionada por las aerolíneas.