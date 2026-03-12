Juan García Huete, estudiante de arquitectura: "Nos decían que cuando se habla de construir en altura 'no implica que Ibiza vaya a ser Benidorm, pero sí construir algo más alto'"

"La naturaleza de mi trabajo es dar voz a los distintos agentes y a las distintas personas implicadas en la crisis de la vivienda", explica Juan García Huete, estudiante del máster habilitante en Arquitectura por la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), cuyo trabajo de final de grado, 'La crisis habitacional en Ibiza desde un enfoque de agentes: discursos, conflictos y propuestas', se basó en la problemática de la vivienda en Ibiza. Los tutores que le han ayudado a realizar el estudio son Paz Núñez Martí y Roberto Goycoolea Prado, profesores de la UAH con líneas de investigación en políticas públicas de vivienda. "Hemos escuchado a agentes de distintas disciplinas, como puede ser la arquitectura, la sociología, el ámbito social y, a raíz de la colaboración entre todos ellos, podemos encontrar soluciones que verdaderamente sean útiles, productivas y que puedan paliar y solucionar el problema de la vivienda para el bienestar de todos los residentes de la isla", mantiene Huete.

"Decidí hacer un TFG sobre el problema de la vivienda en la isla de Ibiza, desde un enfoque de agentes, estudiando y escuchando a todos ellos, viendo qué conflictos teníamos, qué discursos tenía cada uno de ellos, y sobre todo qué propuestas, confrontando todas sus posturas, surgían de todo ello", asegura el joven de 23 años que contrapone: "La mayoría de los artículos y libros hablan desde los datos, las estadísticas y el análisis cuantitativos" y de esta manera, considera que él y sus tutores querían "aportar una parte más testimonial, más personal, de cada uno de ellos". A su vez, comenta que plantearon preguntas a los entrevistados que eran "frecuentes en prensa y artículos científicos", pero mantiene que se dio cierto "coloquio" a la hora de entrevistarles.

Los agentes y sus posturas

"Le hicimos entrevistas a 10 personas: del ámbito social, de Cáritas y de la Fundación FOESSA; del ámbito administrativo, del Ayuntamiento y del Colegio de Administradores de Fincas; arquitectos del Ibavi y del Colegio de Arquitectos. Es un espectro de posturas y de discursos bastante interesante", comenta Huete, que añade que le dieron uso a inteligencia artificial, para facilitar "la síntesis de las entrevistas y ver qué temas eran los más frecuentes". A raíz de la extracción vieron que varios temas eran frecuentes y les dedicaron un capítulo a cada uno. Destaca "el tema de la oferta y de la demanda, las viviendas vacías en la isla, el turismo como modelo productivo de Ibiza, la vivienda social...".

Dentro de estos temas comenta que cada uno de los agentes tenía opiniones distintas, pero en algunos de los temas "existía consenso entre todos ellos, como, por ejemplo, el tema de la vivienda social. Todos ellos estaban de acuerdo en que aumentar el parque de vivienda social en la isla de Ibiza sería una herramienta buena para solucionar o, al menos paliar, el problema que tenemos". "Otro punto en común era el tema de la fiscalidad, que puede ser una herramienta para incentivar o no el mercado y para favorecer el acceso a una vivienda, utilizar la fiscalidad para que fuera más fácil acceder a una vivienda de los jóvenes, de los residentes en general", añade el estudiante.

Algunas soluciones que se plantearon tenían que ver con "utilizar soluciones técnicas para construir o para tener en Ibiza alojamientos temporales, por ejemplo, alojamientos desmontables y que pudieran alojar a los trabajadores que vinieran de temporada, crear una arquitectura temporal que pudiera alojar a un número grande de trabajadores, que no dañe el medio, puesto que no queremos que Ibiza se masifique. Soluciones que fueran innovadoras", explica Huete.

Además, explica que cuando surgió el tema de construir en altura: "Nos decían que cuando se habla de construir en altura no implica que Ibiza vaya a ser Benidorm. Quizás no sería hacer torres de 70 plantas, que desde luego sería un atentado contra la naturaleza de la isla, pero sí construir algo más alto. Con construir dos plantas más, por ejemplo, nos decían, en Ibiza o en barrios de las afueras, ayudaría a aumentar el parque de vivienda de la isla".

"Algunos de los entrevistados hablaban que aumentar la oferta en la isla de Ibiza contribuye a aumentar los precios, porque la vivienda de obra nueva que se está haciendo, en su mayoría es de lujo, como es normal por la rentabilidad que da, pero está contribuyendo a revalorizar las zonas y aumentar los precios en general. Consideraban que limitar la oferta era contraproducente para bajar los precios, mientras que otros explicaban que no se podría aumentar la oferta en la isla de Ibiza de manera ilimitada por el componente geográfico, dado que es una isla", expone Huete.

Algunos de los temas donde discernían destaca el modelo productivo de la isla: "Había algunos que criticaban el modelo productivo de la isla, el turismo, diciendo que era insostenible y que era un factor que causaba exclusión social entre los ibicencos, residentes y trabajadores, diciendo que teníamos que virar hacia otros modelos productivos, como puede ser la agricultura, la industria de la madera, las nuevas tecnologías, etc. Había otros que lo defendían, arguyendo que era la única economía viable que tenemos en Ibiza, y que la isla, antes del turismo, era muy pobre y que no podíamos competir en el primer o segundo sector con otras partes de España, por ejemplo, en aceite con Jaén o en madera con Galicia".

"En el TFG era mi labor, precisamente, dar voz a todos estos actores y después comparar, ver qué propuestas salían de ellos", mantiene el estudiante, que se ha podido encontrar con intereses en conflicto: "En otros temas había distintas posturas, algunos discrepaban, es normal. Entiendo que sí que hay intereses en conflicto detrás de todo ello". Comenta, pero, que cree que habría alguna manera de llegar a un punto medio, "de hecho, es lo que deberíamos hacer, encontrar los puntos en común, que creo que existen muchos donde lo público y lo social se entendieran, para poder trabajar en esas soluciones". Reflexiona que "a todo el mundo le interesa que podamos acceder a una vivienda".

La rentabilidad de la vivienda social y las viviendas vacías

"En las entrevistas existía un consenso en que aumentar el parque de vivienda social en la isla de Ibiza sería una herramienta buena para paliar el problema [de la vivienda]", asegura Huete. Esta idea choca con las recientes declaraciones del presidente de Coaib, Lluís Oliva: "Es económicamente inviable construir vivienda protegida al 100%". En ese sentido, Huete mantiene: "Que no sea rentable crear vivienda social siempre dependerá de nosotros, de las condiciones del suelo, de los incentivos que pueda haber por parte de la administración para ello. Si el sector privado no pone de su parte y lo tiene que poner toda la administración, tenemos un conflicto. Si la administración no pone nada de su parte y lo tiene que poner todo el sector privado, a la hora de hacer vivienda social será realmente difícil", considera el joven.

"Tiene que ir de la mano una buena gestión de la administración para favorecer y aumentar el parque de vivienda social, que sea rentable para el sector privado hacerla, porque si no, no lo harían, y que los costes finales sean accesibles a los ibicencos", reafirma Huete: "No es una solución fácil y resumirlo en una única solución sería un error". Mientras que algunos no consideran que construir más sea la solución, otros creen que sí que debería haber más vivienda, "construir más pensando en los ibicencos, en residentes y en trabajadores: viviendas de precio limitado, viviendas en régimen de alquiler, vivienda social protegida...".

"Otro de los temas que, tras hacer las entrevistas, vimos que eran frecuentes era el tema de las viviendas vacías. Esto viene del Censo de la Vivienda de 2021 que hizo el Instituto Nacional de Estadística en el que se vio que en Ibiza había más de 15.000 viviendas vacías, y que todas ellas, sumadas a las segundas residencias, daba como resultado que casi un 50% de todas las viviendas que hay en Ibiza no son destinadas para uso habitual", admite el joven. Desde su postura considera que "en primer lugar habría que cuestionar si estos datos son fiables porque son de hace 5 años y puede que se hayan quedado anticuados para un mercado tan volátil como es el de la vivienda, y más en Ibiza". Además, destaca que "2021 fue un año que estuvo marcado por la pandemia, entonces puede que vinieran muchos menos turistas y por consecuencia puede que vinieran muchos menos trabajadores, y muchas viviendas que fueran destinadas para segunda residencia o para trabajadores puede que quedaran vacías".

Sobre las posturas de los entrevistados explica que algunos lo veían como "una paradoja que en una isla con tanta necesidad de vivienda tuviéramos tantas viviendas vacías", mientras que otros "lo atribuían al miedo, ya sea real o no, a la ocupación, a la inseguridad jurídica", aparte de destacar a aquellos que decían que "había habido programas por parte de la administración para intentar incentivar poner estas viviendas vacías en el mercado, pero que no habían tenido mucho éxito, en concreto en Ibiza".

La opinión personal de Huete

Sobre las recientes propuestas "disruptivas" para la isla del arquitecto, urbanista y profesor de la Universidad de las Palmas, Jin Taira, sobre la responsabilidad de las empresas para con las condiciones en las que viven sus trabajadores afirma Huete: "Sería ideal que las empresas tuvieran la capacidad de alojar a todos los trabajadores de la empresa, pero quizá no es real, ni una solución rentable, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas de la isla, que no sé si se pueden permitir alojar a todos los trabajadores que tienen en su empresa", además de considerar que "lo ideal sería que estos trabajadores tuvieran la autonomía de ellos elegir dónde quieren vivir, en qué vivienda quieren tener su proyecto de vida, su familia, y desarrollar su carrera profesional".

"Me he dado cuenta de que la solución para el problema de la vivienda de Ibiza nunca será una única solución, y nunca sería una solución sencilla, ni simple. Creo que la solución será multifactorial, es decir, trabajando en varios frentes, un conjunto de medidas que trabajen a la vez y que vengan desde la colaboración entre todos los agentes", concluye el estudiante. "Si una solución es buena, da igual del lado ideológico, político o de la disciplina que venga. Si un sociólogo tiene una buena idea que pueda ayudar a paliar el problema, pues escuchémosla y trabajemos en ella. Si un político del partido que sea también la tiene, escuchémosla y trabajemos en ella", añade.

Sobre sí mismo, espera poder acabar el máster habilitante y poder "venir a Ibiza, ser un arquitecto más en la isla y seguir trabajando por intentar formarme primero, porque soy un joven de 23 años y mi experiencia es muy poca, pero mis inquietudes son muchas y mis ganas de aprender y seguir creciendo profesionalmente son bastantes. Aprender, leer y trabajar, ojalá, por hacer de Ibiza una isla más accesible para todos los que residimos en ella y para los trabajadores que vienen de temporada".