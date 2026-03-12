Los concursos de fotografía y pintura rápida en Santa Eulària ya tienen ganadores

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha dado a conocer a los ganadores del VII Concurso de Fotografía y del VIII Concurso de Pintura Rápida, organizados por el área de cultura del Consistorio. Ambos certámenes han reunido a una treintena de participantes en categorías adulto y juvenil, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación cultural entre la ciudadanía.

En la categoría de fotografía, participaron 13 personas. Miguel Cuesta Álvarez se alzó con el primer premio en la categoría adulta, seguido por Aiza Temir en segundo lugar y Fernando Estarellas Calderón en tercer lugar. En la categoría juvenil, Lluc Cardona Marí obtuvo el primer premio, mientras que Rosa María Ortiz Torres se llevó el segundo y tercer premio.

El VIII Concurso de Pintura Rápida contó con 13 participantes adultos y 3 jóvenes. José Felipe Coy recibió el primer premio en la categoría adulta, Aida Miró Vicente el segundo y Autumn Renee Hill el tercero. Además, el jurado concedió dos reconocimientos especiales: David Martínez López por el mejor colorido y Víctor Barrena Colomo por la originalidad. En la categoría juvenil, Victoria Antonieta Mejías Gallardo obtuvo el primer premio, Gonzalo Parra Castela el segundo y Lía Barrena Ortín el tercero.

Las obras de ambos certámenes estuvieron en exhibición desde el 18 de febrero hasta el pasado sábado en la Sala de Exposiciones de Sant Jaume 72. Las piezas premiadas se incorporarán a la colección artística municipal, ampliando así el patrimonio cultural del Ayuntamiento de Santa Eulària.