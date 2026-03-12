Discotecas Ibiza
El artista Black Coffee regresa a [UNVRS] Ibiza tras su éxito en la 'closing party' de la temporada anterior
La propuesta del sudafricano fusiona percusión africana y techno
Ha colaborado con artistas como Alicia Keys, Drake y David Guetta
UNVRS Ibiza ha anunciado la residencia del reconocido artista Black Coffee con tres actuaciones los días 27 de mayo, 22 de septiembre y 1 de octubre. Tal como informado la organización, tras su participación en la closing party de la temporada anterior, Black Coffee regresa para profundizar en el potencial sensorial de su propuesta. La gran arena de UNVRS se convierte "en un laboratorio donde sonido, luz, visuales y arquitectura interactúan en tiempo real, y que ofrece al público una experiencia más allá del clubbing tradicional".
La organización destaca la trayectoria de Black Coffee, con más de veinte años de experiencia, que ha desarrollado un estilo propio que fusiona percusión africana, sensibilidad "soulful" y una visión urbana de house y techno. Además, destacan su "afropolitan house", que conecta raíces culturales con una proyección global, lo que lo convierte en un pionero del afro house. Desde 2017 mantiene una residencia en Hï Ibiza y ha colaborado con artistas como Alicia Keys, Drake, Pharrell Williams, Diplo, Usher y David Guetta. En 2021 ganó el Grammy al Mejor Álbum Dance/Electrónico por 'Subconsciously'.
Durante las tres noches en UNVRS, los asistentes podrán disfrutar de la integración de visuales inmersivas, percusión africana, techno hipnótico y electrónica con la arquitectura del hyperclub. Según el comunicado de [UNVRS], cada actuación "se concibe como un ecosistema donde la música se transforma en atmósfera, la energía circula entre el público y la pista de baile funciona como un organismo vivo".
"Estas presentaciones consolidan a Black Coffee y a UNVRS Ibiza como referentes de la innovación musical y cultural en la isla, proponiendo una nueva forma de entender la noche y la conexión humana a través de la música", afirma la discoteca.
