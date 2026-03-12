El tráfico aéreo en Ibiza cae un 2,9% en febrero, pero el internacional crece un 2,9%

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) ha facilitado ya los datos de actividad de la terminal de es Codolar durante el pasado mes de enero, y el resultado choca con la inercia al alza de los últimos años (de hecho, 2025 se cerró con un récord absoluto de 9.138.224 usuarios): Ibiza registró 207.486 pasajeros, lo que supone un descenso del 2,9% respecto a febrero de 2025.

Como siempre en los meses valle, sin prácticamente actividad turística, el tráfico aéreo volvió a estar dominado por las conexiones nacionales, que concentraron 188.055 viajeros (tanto de ida como de vuelta), un 3,7% menos que hace un año. Y a pesar de que tradicionalmente este mes no es demasiado activo turísticamente, el tráfico internacional mostró un comportamiento positivo, con 18.892 pasajeros, lo que representa un aumento del 2,9% respecto al mismo mes del año anterior.

Entre los principales mercados internacionales que han enviado pasajeros a Ibiza, destacaron Países Bajos, con 8.120 viajeros, seguido de Reino Unido (4.298), Alemania (2.804) y Francia (2.328).

En cuanto a la actividad operativa, el aeropuerto gestionó 2.449 vuelos entre aterrizajes y despegues, lo que supone un descenso del 2,6% en comparación con febrero de 2025.

Evolución del inicio de año

Los datos de febrero confirman la tendencia a la baja con la que comenzó el año en el aeropuerto ibicenco. En enero pasaron por la terminal 199.053 pasajeros, lo que supuso ya una caída del 5,6% respecto al mismo mes de 2025, con 2.555 operaciones, un 4,5% menos.

De este modo, el balance de los dos primeros meses de 2026 se sitúa en 406.539 pasajeros, lo que representa un descenso del 4,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. En cuanto a la actividad aérea, entre enero y febrero se contabilizaron 5.004 vuelos, un 3,5% menos que en los dos primeros meses de 2025.

El comportamiento del tráfico en lo que va de año refleja una ligera contracción del mercado nacional, que sigue siendo mayoritario durante los meses de invierno, mientras que las conexiones internacionales continúan creciendo, aunque con un volumen todavía reducido hasta el inicio de la temporada turística.