Del Besapiés a la procesión del Santo Encuentro: todos los actos de la Semana Santa de la ciudad de Ibiza

La Semana Santa de la ciudad de Ibiza arranca ya. El obispado de Ibiza y la Junta de Cofradías de Vila han presentado ya el programa para las próximas tres semanas, que incluye misas, conciertos y novenarios, además de otros actos que comienzan este mismo viernes y se prolongarán hasta el Domingo de Resurrección, con dos procesiones del Santo Encuentro. Entre los actos más esperados, el vía crucis viviente y la procesión de Santo Entierro, el Viernes Santo.

De momento, todas las cofradías de la ciudad están a la espera de saber si las obras que se están haciendo en Dalt Vila entorpecerán alguno de los actos previstos. El obispado advierte en el programa de que los recorridos de las procesiones pueden sufrir variaciones debido a ellas. En caso de producirse alguna modificación, la Junta de cofradías de Ibiza avisará. "Cada cofradía, con su identidad y su historia, aporta algo único", destaca la junta coordinadora de cofradías en el mensaje que precede al programa.

13 de marzo

Primer día del triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo. A las 19.30 horas en la iglesia de Santa Cruz, donde también se llevará a cabo el Besapiés.

14 de marzo

Segundo día del triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo. A las 19.30 horas en la iglesia de Santa Cruz, seguido del concierto de marchas procesionales de la Agrupación Musical Nuestro padre Jesús Cautivo.

Empieza el novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio, con el rezo a las oraciones correspondientes a cada día del Novenario y misa en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) a las 20 horas. Se repetirá todos los días hasta el 22 de marzo.

15 de marzo

Tercer día del triduo en honor a Nuestro Padre Jesús Cautivo. Misa a las 10.30 horas en la parroquia de Santa Cruz con imposición de medallas a nuevos cofrades.

. Misa a las 10.30 horas en la parroquia de Santa Cruz con Certamen de marchas procesionales a cargo de la agrupación musical Jesús del Gran Poder en la Parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco a las 20 horas.

19 de marzo

Misa de acción de gracias del XVI aniversario de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo con la agrupación musical de la misma cofradía. A las 19.30 horas en la iglesia de Santa Cruz.

con la agrupación musical de la misma cofradía. A las 19.30 horas en la iglesia de Santa Cruz. Empieza el triduo en honor a Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. A las 20 horas en la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco.

21 de marzo

Pregón cofrade a las 20.30 horas en la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco. Actuación del cantante de saetas Manuel Gómez Moreno, al que acompañará la agrupación musical Jesús del Gran Poder.

22 de marzo

Último día del novenario dedicado al Santísimo Cristo del Cementerio. Eucaristía presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas, que también es cofrade honorario. A las 20 horas en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) seguida de la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Acompañado de la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Boned.

Eucaristía presidida por el obispo de Ibiza, , que también es cofrade honorario. A las 20 horas en ) seguida de la bendición e imposición de cruces a los nuevos cofrades. Acompañado de la coral Amics de sa Música, dirigida por Nélida Boned. Vía crucis por las calles de Dalt Vila con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio acompañado por los passos de la Esquadra des Amunts, de Sant Miquel.

27 de marzo: Viernes de Dolores

A las 20 horas misa en la Catedral en homenaje de los cofrades difuntos de la cofradía Nuestra Señora de los Dolores seguida de procesión por el recinto amurallado de Dalt Vila. Salida de la Catedral hasta la Plaza España para el encuentro con la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Al finalizar, ambas se dirigirán hasta el Patio de Armas para regresar cada una a su templo.

28 de marzo: Sábado de Pasión

A las 20 horas comienza la misa en la parroquia Salvador de la Marina (San Telmo) en honor a Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Sangre. Al acabar arranca la procesión de esta última imagen por las calles de la Marina acompañada por la banda de tambores de la cofradía Nuestra señora de la Piedad.

29 de marzo: Domingo de Ramos

A las 9.30 de la mañana la Cofradía Santo Cristo Yacente entregará palmas en la plaza del Ayuntamiento de Ibiza y a las 10 comienza la bendición de estas en la Iglesia de Santo Domingo (El Convent) a la que seguirá la procesión hasta la Catedral, donde a las 10.30 horas se oficiará la misa de la cofradía del Santo Cristo Yacente y la de Nuestra Señora de los Dolores. Al finalizar será el concierto por la agrupación musical Yacente Ibiza.

entregará palmas en la plaza del y a las 10 comienza la bendición de estas en la Iglesia de a la que seguirá la procesión hasta la Catedral, donde a las 10.30 horas se oficiará la misa de la cofradía del Santo Cristo Yacente y la de Nuestra Señora de los Dolores. Al finalizar será el concierto por la agrupación musical . A las 11 horas comienza la procesión con la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén, La Borriquita, junto a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Recorrido desde la parroquia Salvador de la Marina (San Telmo) hasta la iglesia de Santo Domingo (El Convent) . Al llegar, sobre las 12 del mediodía, bendición de palmas y misa.

junto a la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. Recorrido desde la . Al llegar, sobre las 12 del mediodía, bendición de palmas y misa. A las 19.30 horas, misa en Santa Cruz seguida de procesión de las imágenes del Santo Cristo de la Agonía y Nuestra Señora de la Esperanza acompañados por la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo por las calles cercanas a la Parroquia de Santa Cruz.

30 de marzo: Lunes Santo

Los actos comenzarán a las 20 horas con la solemne misa en la iglesia de Santo Domingo (El Convent) en memoria de los cofrades difuntos de la cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio seguida de una procesión por Dalt Vila con la imagen que da nombre a la cofradía y el Ecce Homo acompañados de la banda de Cornetas y Tambores, cofrades y devotos.

31 de marzo: Martes Santo

A las 17.30 horas empieza el vía crucis en el centro penitenciario presidido por monseñor Vicent Ribas, obispo de Ibiza, a cargo de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo

, obispo de Ibiza, a cargo de la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo A las 20.30 horas está prevista la misa en la Catedral en memoria de los cofrades difuntos de la cofradía del Santo Cristo Yacente seguida de procesión por las calles de Dalt Vila con la agrupación musical de la cofradía.

1 de abril: Miércoles Santo

Misa a las 19 horas y posterior salida en procesión desde la parroquia de la Virgen del Rosario y San Ciriaco hasta la Catedral de la imagen Nuestro Padre Jesús del Gran Poder acompañado por la agrupación musical propia. A las 21 horas está previsto el encuentro de esta imagen con Nuestra Señora de la Esperanza a su paso por la parroquia de Santa Cruz y una hora más tarde con el Santísimo Cristo del Cementerio al pasar por la iglesia de Santo Domingo (Es Convent).

Procesión en el castillo de Dalt Vila / Vicent Marí

2 de abril: Jueves Santo

A las 7 de la mañana ceremonia del Rosario de la Aurora: la salida en procesión desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral en la que la cofradía de Santo Cristo de la Agonía porta la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Seguidamente, sobre las 10.30 horas, se celebra la misa crismal en este templo.

ceremonia del la salida en procesión desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral en la que la cofradía de Santo Cristo de la Agonía porta la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza. Seguidamente, sobre las 10.30 horas, se celebra la misa crismal en este templo. A las 10 de la mañana, traslado de las imágenes del Santísimo Cristo del Cementerio y del Ecce Homo a Sant Josep.

A las 19 horas, celebración de la cena del Señor en la parroquia de Santa Cruz, organizada por la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo.

, organizada por la cofradía Nuestro Padre Jesús Cautivo. A las 19.30 misa de la cena del Señor en la Catedral

A las 20 horas misa de la última cena en la parroquia de Sant Josep. Al finalizar, procesión recorriendo las calles de la localidad con las imágenes del Santísimo Cristo del Cementerio y del Ecce Homo.

. Al finalizar, procesión recorriendo las calles de la localidad con las imágenes del Santísimo Cristo del Cementerio y del Ecce Homo. A las 20.15 horas, lectura de la sentencia de Jesús e inicio de la procesión del Jueves Santo desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral con la agrupación musical de Nuestro Padre Jesús Cautivo.

3 de abril: Viernes Santo

A las 9 horas comenzará el viacrucis viviente, uno de los acontecimientos más esperados de la Semana Santa, con la salida desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral acompañando a la imagen del Santo Cristo de la Agonía. En la estación del vía crucis (10 horas) se trasladará la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio a la entrada de la iglesia de Santo Domingo (El Convent).

, con la salida desde la parroquia de Santa Cruz hasta la Catedral acompañando a la imagen del Santo Cristo de la Agonía. En la estación del vía crucis (10 horas) se trasladará la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio a la entrada de la iglesia de Santo Domingo (El Convent). A las 18.30 horas está prevista la celebración de la Pasión del Señor en la Catedral

Aproximadamente a las 20 horas dará inicio la procesión del Santo Entierro, la más esperada y multitudinaria de la Semana Santa de Ibiza, con la participación de todas las cofradías de la ciudad de Ibiza acompañadas de sus bandas y agrupaciones musicales. Saldrá de la Catedral y recorrerá las principales calles de Dalt Vila hasta llegar al barrio de la Marina.

5 de abril: Domingo de Resurrección