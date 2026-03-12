Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Las zonas afectadas por la rehabilitación en el casco histórico de Vila causan inquietud entre vecinos, comerciantes y cofrades a medida que se acerca la Semana Santa. Con el fin de solucionar los daños causados por la dana, el Ayuntamiento de Ibiza comenzó el pasado 3 de noviembre las obras de remodelación de esta parte de Dalt Vila.

La presidenta de la Junta de Cofradías de Vila, Nieves Jiménez Bonet, asegura que el itinerario de las procesiones sigue igual que todos los años, y explica que el Consistorio les informó que están trabajando para que se pueda transitar por la calle de sa Carrossa y la plaza dels Desamparats. Sin embargo, a menos de un mes de la Semana Santa, crece la incertidumbre entre las cofradías, los comerciantes y vecinos por la imposibilidad de caminar por estas vías, por donde se celebran las procesiones.

La responsable de las cofradías ibicencas espera mantener una reunión con representantes del Ayuntamiento a finales de esta semana para saber en qué situación se encuentran las obras y si afectarán a la tradicional y multitudinaria procesión del Santo Entierro (del Viernes Santo) y al recorrido por las Casas Santas.

Algunos comerciantes afectados por las obras esperan que para el 20 de marzo ya esté la plaza de Vila limpia y sin escombros ni maquinaria, abiertas para los transeúntes. Aunque aún no tienen una respuesta oficial por parte del Ayuntamiento, estos esperan un pronto comunicado para asegurar un inicio de temporada sin los inconvenientes de las obras. El alcalde Rafael Triguero anunció en octubre que la primera fase de actuación terminará en mayo y retomarán una segunda etapa de reformas a partir de octubre. A comienzos de 2027 está previsto el fin de estas obras.

Obras en el Casco histórico de Vila / Valeria Vidagain

Restos arqueológicos

Los trabajos en estas calles se han ralentizado debido al constante seguimiento arqueológico que implica nuevas prórrogas tras los hallazgos. El casco histórico de Vila, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1999, es un espacio que trae consigo una historia milenaria, con restos que van desde la época púnica, fenicia, romana, islámica, medieval y renacentista.

"Lo primero que se realizará es la sustitución de todas las instalaciones, entre ellas, una nueva red fluvial. Actualmente no existía y de ahí que hubiera tantos problemas cada vez que llueve", explicó Roger Torregrossa, redactor del proyecto y codirector de obra el pasado mes de noviembre. También se instalará una red de saneamiento completa, nuevas canalizaciones y el soterramiento de las líneas telefónicas y eléctricas, así como la renovación del alumbrado.

Por otra parte, las obras de modernización de las infraestructuras como el Mercat Vell y el centro cultural en sa Peixateria tenían previsto su renovación a principios de 2026. La empresa de construcciones y mejoras Sa Torre solicitó una segunda prórroga para completar la reforma del edificio hasta el mes de abril de este año. El espacio cultural polivalente está en marcha y contaba en un principio con un plazo de ejecución de nueve meses. En estas reformas se encontraron estructuras vinculadas a la modernización urbana de Ibiza fuera del núcleo histórico, a finales del siglo XIX y principios del XX.

¿Afectarán las obras el flujo de los visitantes?

La inauguración del Parador de Ibiza el pasado lunes supone un incremento en el flujo de visitantes tanto locales como turistas a Dalt Vila, especialmente en la inminente Semana Santa. Este establecimiento ha despertado mucha expectación, tanto entre los residentes como en los mercados turísticos, debido a que el proyecto ha tardado más de veinte años en ser una realidad, debido a una sucesión de imprevistos y retrasos. La apertura de este hotel de la cadena estatal de Paradores es uno de los acontecimientos más relevantes de la década para la isla.