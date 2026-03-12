El bailaor Santiago de Fuentes: «En Ibiza cada vez se le da más valor a la cultura y se apuesta más por la danza»

Santiago Ramírez Sánchez, conocido artísticamente como Santiago de Fuentes, en homenaje a una de sus abuelas, no disimula la emoción que siente al presentar en Ibiza el espectáculo de flamenco ‘Terra’, del que es director, coreógrafo y bailaor. La cita será mañana a las 20.30 horas en el auditorio de Can Ventosa, en Vila. A su lado estarán la bailaora Manuela Barrios, los guitarristas Juan Manuel Fernández y Toni Muñoz, el cantaor Albert Cases, el percusionista Kani Huertas y el flautista Álvaro Tatay. Al igual que él, todos ellos, subraya, «son artistas de proyección internacional». Aunque este nuevo montaje ya lo estrenó en su tierra natal, Conil de la Frontera, el pasado noviembre, en el Día Internacional del Flamenco, para el gaditano la actuación de este viernes es la más especial. Lo es porque el montaje lo hizo pensado en la isla, donde empezó a encauzar su carrera flamenca hace dos décadas y que, desde 2025 es, nuevamente, su hogar. Así lo explica en una entrevista telefónica el responsable de ‘Terra’, que compagina su labor creativa con la de profesor de danza española y contemporánea en el Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí y con un máster de Flamencología en la Escola Superior de Música de Catalunya (Esmuc).

¿Cómo se gestó ‘Terra’?

Entre 2006 y 2007 ya estuve viviendo en Ibiza. Aquí monté una escuela de baile que se llamaba ‘Aire’ y estrené, también en Can Ventosa, el primer espectáculo de mi carrera, ‘Federico. Vida y muerte de un poeta’, un homenaje a Lorca. En 2025, cuando acababa de aterrizar en China, me llamaron para ofrecerme una vacante como profesor en el Conservatorio de Ibiza y no me lo pensé dos veces. Para mí era regresar al que considero mi hogar. Amo la isla y es donde están mis raíces flamencas. Ese sentimiento de volver a la tierra, a las raíces, después de veinte años, es lo que quería expresar en este montaje que creé para Ibiza, aunque lo estrené antes en la Casa de la Cultura de Conil de la Frontera. Fue en Ibiza donde encaucé mi carrera. Yo había empezado en el flamenco con ocho años y a los 18 estaba en Granada estudiando Biología y bailando en tablaos. Luego me fui a la isla y fue un punto de inflexión, porque aquí decidí dejar todo lo demás, centrarme en la danza e irme a estudiar al Conservatorio Superior de María de Ávila, en Madrid, para tener una formación reglada y estudiar Pedagogía de la danza. Dos décadas después he regresado a Ibiza para dar clases en el Conservatorio, ha sido como cerrar el círculo.

El mantón de Manila es un elemento esencial en el espectáculo 'Terra'. / Godo Gil

¿Qué es lo que puede esperar el público de este montaje?

‘Terra’ es un espectáculo puramente flamenco, en el que hacemos un repaso a los palos más importantes: habrá fandango, tientos y tangos, bulerías, alegrías con bata de cola y mantón, soleá y una sorpresa final. El mantón de Manila va a ser, de alguna manera, el hilo conductor y uno de los elementos centrales del espectáculo. A mí es una prenda que me encanta. En ‘Terra’ lucimos tres, uno de ellos es una verdadera obra de arte con 200 años de historia. La escenografía la ha creado mi hermana, María Viollet, que es diseñadora gráfica y artista plástica.

Me gustaría hablar también de la bailaora que le acompaña, Manuela Barrios.

Ahora mismo Manuela Barrios es un referente internacional de la bata de cola y el mantón. Nació en Perú, pero lleva toda la vida en Sevilla. Yo la conocí en China, donde fue mi compañera de trabajo. Hemos compartido escenario en muchas producciones, me encanta trabajar con ella.

Además de en China, a lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de trabajar y vivir en algún país más...

Sí. Cuando estaba en el conservatorio de Madrid ya empecé a salir al extranjero. Durante seis años estuve viajando a Rusia periódicamente, Moscú fue mi segunda casa. Fui de gira por todo el país y estuve bailando en los Juegos Olímpicos de invierno de Sochi. Cuando terminé la carrera, me fui dos años a Japón y estuve en la escuela Alegría de Matsusaka. A partir de ahí y hasta 2019 me estuve moviendo entre el país nipón, China y Rusia, hasta que con la pandemia regresé a mi casa, Conil de la Frontera. En 2023 me fui a China con el proyecto de crear y dirigir el Ballet Flamenco Beijing con la colaboración de la Embajada de España y del Instituto Cervantes. Allí también fui profesor en una escuela.

«Estoy trabajando en el proyecto de mi vida, la creación de una compañía flamenca en Eivissa»

¿Cuál diría que ha sido hasta ahora el mayor desafío profesional de su carrera?

Montar un ballet en China fue muy complicado, imagínate trabajar con músicos y cantaores chinos. Aunque ese reto fue grandísimo, diría que mi mayor desafío es otro en el que ahora mismo estoy trabajando, la creación del Ballet Flamenco Puro Ibiza. Para mí este sí es el proyecto de mi vida.

Cuénteme algo más de esa ambiciosa iniciativa.

Tenía en mente crear algo local, con el sello de Ibiza, y dar un empuje también a los artistas de aquí, así que hice una audición para buscar bailarines y estamos trabajando en un nuevo espectáculo. El estreno de la compañía flamenca y del montaje será el próximo 1 de mayo en Can Ventosa.

Manuela Barrios y Santiago de Fuentes, los protagonistas del espectáculo de flamenco ‘Terra’. / Godo Gil

Aparte de su labor como bailaor y como director y coreógrafo, ejerce la docencia en el Conservatorio de Ibiza...

Sí y quería aprovechar para reivindicar la labor que se hace desde este centro. En Ibiza hay muchas academias de baile privadas, pero creo que no se da el valor suficiente al trabajo que se hace en el Conservatorio. Se debería potenciar más este recurso educativo, porque parece que mucha gente desconoce todavía que hay un centro público en el que se puede estudiar danza y obtener una titulación oficial que abre puertas a una carrera profesional.

¿En Ibiza siente que las administraciones apuestan suficiente por la cultura y, en concreto, por la danza?

Yo estoy muy agradecido por el esfuerzo que hacen la concejala de Cultura de Ibiza, Carmen Domínguez, y el edil de Fiestas, Francisco Torres, por programar cultura, danza y flamenco. No en todos los sitios se apuesta igual por ello. Cuando viví en Rusia, vi como mucha gente, entre cenar fuera y comprar una entrada para el teatro, preferían lo segundo. Recuerdo, además, sorprenderme con los recibimientos del público a los primeros bailarines. Los trataban como héroes, mientras que en España a quienes se les da importancia es a los influencers. Hay que seguir luchando para que España le dé la importancia que se merece a la cultura, aunque hay que decir que las cosas ahora están mejorando y que hay puntos como Ibiza que cada vez le dan más valor y están apostando más por la danza. Es algo importantísimo, tanto para niños como para adultos. La cultura no es un entretenimiento, es un pilar básico de la educación. Es algo vital, sin ella no somos nada.