Sant Antoni refuerza la formación y amplía los agentes para combatir el alquiler turístico ilegal

El Ayuntamiento de Sant Antoni informa de que "reforzará la formación de los agentes" y "ampliará el equipo dedicado a la lucha contra el alquiler turístico ilegal con la incorporación de nuevos efectivos. Estos asuntos se abordaron, indica el Consistorio, en una reunión de trabajo mantenida recientemente con el Consell de Ibiza.

En el encuentro participaron el director insular de Seguridad del Consell, Enrique Gómez Bastida, responsables de la Policía Local de Portmany y los agentes de intrusismo y convivencia (AICS), con el objetivo de "evaluar las actuaciones realizadas hasta el momento y coordinar nuevas medidas de cara a la próxima temporada turística".

Uno de los principales acuerdos que se han alcanzado en este encuentro, apuntan desde Sant Antoni, es la programación de "formaciones específicas dirigidas a los agentes para mejorar la detección y la intervención frente al alquiler turístico ilegal, así como en otras materias relacionadas con la convivencia y la seguridad". Estas acciones formativas se desarrollarán de forma coordinada entre el Consell y el Ayuntamiento para mejorar la eficacia de las actuaciones.

Casi un centenar de viviendas inspeccionadas

En cuanto al verano pasado, los agentes de intrusismo y convivencia, "incorporados el pasado mes de agosto en Sant Antoni", llevaron a cabo "cerca de un centenar de intervenciones en viviendas del municipio durante el tramo final de la temporada turística".

Imagen de la reunión entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni. / Ayuntamiento de Sant Antoni

Las actuaciones, añaden desde el equipo de gobierno municipal, se realizaron "con el apoyo de la Policía Local y a partir de avisos recibidos a través de la plataforma municipal Línea Verde".

De las inspecciones efectuadas, 36 correspondían a viviendas ilegales y en 17 casos se levantaron actas de control tras detectarse indicios de que podría estarse desarrollando actividad de alquiler turístico sin autorización.

Refuerzo del equipo

Además de la formación, el Ayuntamiento prevé incrementar el número de agentes de intrusismo y convivencia, con el objetivo de "reforzar la vigilancia y ampliar la capacidad de intervención frente a esta problemática".

Con este refuerzo, el Consistorio explica que pretende "intensificar las inspecciones y garantizar el cumplimiento de la normativa", al tiempo que busca "mejorar la convivencia en el municipio ante el impacto que el alquiler turístico ilegal genera en el acceso a la vivienda y en el uso residencial de los inmuebles".

La reunión también ha servido para "reforzar la coordinación entre el Consell y el Ayuntamiento de Sant Antoni con el fin de abordar de forma más eficaz el control de estas prácticas de cara a la próxima temporada turística".