Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

Movilidad

Los 'rent a car' creen que las limitaciones de entrada de vehículos en Ibiza y el resto de islas "criminalizan" al sector

Recuerdan que atentan contra "la libertad de movimiento, un derecho fundamental que no debe restringirse"

Un momento de la rueda de prensa del presidente de Feneval celebrada en Palma.

Un momento de la rueda de prensa del presidente de Feneval celebrada en Palma. / Europa Press

Europa Press

Palma

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) considera que las limitaciones de entrada de vehículos en Baleares, que están en marcha en Ibiza y Formentera y en tramitación en Mallorca y Menorca, son medidas que "criminalizan" al sector de los rent a car. Así lo ha señalado el presidente ejecutivo de la patronal, Juan Luis Barahona, durante un desayuno informativo celebrado la mañana de este jueves en Madrid.

Además de abordar cuestiones como las cuotas obligatorias de vehículos eléctricos a las flotas corporativas, Barahona se ha detenido en las normativas que limitan la entrada de vehículos en el archipiélago. El líder de los rent a car considera que estas limitaciones atentan contra "la libertad de movimiento, un derecho fundamental que no debe restringirse" y que pone "en la diana" a un sector que ha considerado "imprescindible para la economía del país".

Perjudican la imagen del país

"Las imposiciones unilaterales llevadas a cabo desde el Govern y los consell son perjudiciales para la imagen del país, teniendo en cuenta que la mayor parte de la aportación al PIB procede de estos dos sectores: el turismo y la automoción", critica.

A su parecer, estas normativas "criminalizan" a los rent a car al vincularlos con una supuesta "interferencia en la vida de la población en lugares turísticos, cuando la realidad es que desde las administraciones no se llevan a un ritmo adecuado medidas reales y efectivas como de mejora del transporte público o de las infraestructuras".

Barahona se refiere específicamente al caso de Ibiza y critica "el retraso en la aprobación del texto definitivo que regulará el sistema y fijará la cuota final que permitirá a las compañías presentar sus solicitudes".

Noticias relacionadas y más

"El Consell todavía tiene que valorar y adjudicar dichas peticiones, por lo que, a nivel logístico y operativo, los plazos van ya con un retraso considerable. Esta demora, en plena planificación de la temporada alta, supone por sí misma un perjuicio directo para la industria", concluye Barahona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  2. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  3. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  4. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  5. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  6. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  7. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
  8. De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

Piden hasta 12 años de cárcel para dos hombres por violar una mujer inconsciente en Ibiza

Piden hasta 12 años de cárcel para dos hombres por violar una mujer inconsciente en Ibiza

En busca del mejor 'bullit de peix': llega el concurso gastronómico de la II Jornada Marinera de Ibiza

En busca del mejor 'bullit de peix': llega el concurso gastronómico de la II Jornada Marinera de Ibiza

Nuevo retraso en dos proyectos clave de Ibiza: Sa Peixateria acaba en abril y el Mercat Vell continúa pendiente

Nuevo retraso en dos proyectos clave de Ibiza: Sa Peixateria acaba en abril y el Mercat Vell continúa pendiente

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Así es la nueva vida del hombre que vivía en una cueva en Ibiza

Los 'rent a car' creen que las limitaciones de entrada de vehículos en Ibiza y el resto de islas "criminalizan" al sector

Los 'rent a car' creen que las limitaciones de entrada de vehículos en Ibiza y el resto de islas "criminalizan" al sector

Sant Antoni refuerza la formación y amplía los agentes para combatir el alquiler turístico ilegal

Sant Antoni refuerza la formación y amplía los agentes para combatir el alquiler turístico ilegal

Vila ha instalado sombras en seis parques infantiles de la ciudad de Ibiza desde 2023

Vila ha instalado sombras en seis parques infantiles de la ciudad de Ibiza desde 2023
Tracking Pixel Contents