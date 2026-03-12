El PSOE acusa al PP de negarse a crear una escuela agraria pública en Ibiza

El PSOE ha informado de su "profunda decepción" después de que el Partido Popular haya votado este jueves en el Parlament balear en contra de la propuesta socialista para crear una escuela agraria pública en Ibiza.

La iniciativa pedía al Govern balear poner en marcha ciclos formativos de grado medio y superior relacionados con el sector agrario, además de cursos para personas adultas que quieran formarse o mejorar su cualificación. Según el PSOE, el actual centro de Can Marines no cubre estas necesidades.

La diputada de los socialistas en Baleares Malena Riudevets defendió la propuesta en la Comisión de Economía. La iniciativa respondía a una demanda del sector agrario de Ibiza y Formentera y apostaba por reforzar la formación vinculada al campo y por impulsar una economía más diversa en las islas.

La propuesta también marcaba como objetivo preparar un plan antes de que acabe 2026 para poner en marcha la escuela. El documento debía contar con la participación de los consells insulares, los ayuntamientos y representantes del sector primario.

El proyecto incluía, además, un área de investigación e innovación agraria dentro del futuro centro. El PSOE sostiene que el sector ha señalado en varias ocasiones la dificultad para acceder a proyectos de investigación y para aplicar sus resultados en el trabajo diario del campo, incluso en el caso de organismos como el Irfap (Institut de Recerca i Formació Agroalimentària i Pesquera).

La iniciativa también planteaba usar espacios públicos y proyectos ya activos, como el Banc de Terres, para la formación práctica. Asimismo, proponía buscar financiación europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y otros programas ligados a la transición ecológica.

Tras el rechazo del PP, el grupo socialista considera que se pierde una oportunidad para reforzar la colaboración con entidades del sector, como la Apaeef (Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera), y con cooperativas locales para impulsar proyectos en el campo de Ibiza y Formentera.