El plástico inunda Ibiza y Formentera en verano: "Los residuos de la actividad turística y marítima se acumulan y permanecen en el fondo marino"

El plástico inunda los fondos marinos de Ibiza y Formentera y lo hace, sobre todo, durante la temporada estival, según revela el informe del proyecto 'Tejiendo Futuro: una Alianza para la Preservación de Baleares', presentado este miércoles en Palma por IbizaPreservation y sus equivalentes en Mallorca y Menorca.

Del documento se desprende que los residuos vinculados al turismo y la actividad marítima son las principales fuentes de basura acumulada en el fondo marino balear. En las Pitiusas, los muestreos realizados el año pasado en dos campañas diferentes —primavera y otoño— evidenciaron una diferencia estacional significativa en la densidad de residuos: 2,93 objetos por cada cien metros cuadrados en primavera frente a los 1,93 en la siguiente campaña. Estos datos, "confirman una realidad preocupante: los residuos asociados a la actividad turística y marítima se acumulan y permanecen en nuestro fondo marino", señaló Inma Saranova, directora de IbizaPreservation.

Fragmentos de plástico en el fondo marino

En Ibiza y Formentera el estudio incluyó 55 muestreos submarinos en siete puntos distintos. En Ibiza se tomaron muestras en la bahía de Portinatx, s’Estanyol (bahía de Portmany), Cala Martina en Santa Eulària y sa Xanga en Sant Josep. En Formentera, se cogieron pruebas en Migjorn, Punta Prima y s’Espalmador. En total, se revisó una superficie de 5.500 metros cuadrados en la que se identificaron 134 objetos depositados en el fondo marino.

Entre los objetos más frecuentes, destacan fragmentos de plástico de entre dos centímetros y medio y 50 centímetros, así como botellas, bolsas de compra, cuerdas y filamentos de plástico, algunos de ellos asociados a actividades recreativas, náuticas y pesqueras. Para detectarlos, el proyecto contó con la colaboración de 45 voluntarios, procedentes tanto del grupo de voluntariado de IbizaPreservation como de diversos centros de buceo.

Priorizar medidas de prevención y gestión

Teniendo en cuenta la variación estacional que se registró en la acumulación de residuos, Elisa Langley, coordinadora del estudio por parte de IbizaPreservation, indicó que podría explicarse por el hecho de que "en primavera se recogieron objetos acumulados durante años en esos lugares, mientras que en otoño se encontraron residuos acumulados durante los seis meses entre las dos fases del estudio, además de las variaciones propias de la hidrodinámica local".

Según Saranova, "este estudio proporciona por primera vez una base científica para priorizar medidas concretas, desde la prevención hasta la gestión en puertos y zonas de fondeo habitual, así como la reducción de plásticos, la programación de limpiezas submarinas en zonas de campos de boyas temporales o el control de pérdidas de aparejos".

Plástico en primavera en todos los fondos marinos

Los resultados obtenidos en las Pitiusas forman parte de un análisis desarrollado en todo el archipiélago. El estudio se llevó a cabo en 21 localizaciones de las cuatro islas, en las que se analizaron 136 transectos (muestreos) subacuáticos de entre 25 y 40 metros de longitud mediante buceo autónomo (scuba). En total, se prospectó una superficie de 16.120 metros cuadrados del fondo marino.

En todo el archipiélago se identificaron 355 objetos, con una clara predominancia de materiales plásticos, especialmente objetos de fibra de vidrio, fragmentos y artículos de plástico duro. Entre los objetos más llamativos encontrados durante los muestreos se identificaron cepillos o peines de plástico, gafas de sol, vasos de plástico o prendas de ropa.

La densidad media de residuos también fue superior en primavera (2,59 objetos por cada cien metros cuadrados) que en otoño (1,79 objetos por cada cien metros cuadrados), y se observó una notable variabilidad entre islas: Mallorca presentó los valores más altos, Menorca los más bajos, y las Pitiusas quedaron en una posición intermedia.

Las actividades vinculadas al turismo, principal fuente de residuos

El análisis del origen de los residuos, realizado mediante una adaptación de la Matrix Scoring Technique (MST), apuntó a que las actividades vinculadas al turismo, el comercio, la hostelería y la navegación representan la principal fuente potencial de residuos en el fondo marino del archipiélago. A estas les siguen las actividades pesqueras, que presentan un mayor peso relativo en la campaña de otoño. Por su parte, la presencia de residuos asociados a aguas residuales fue reducida y se localizó principalmente en áreas próximas a emisarios.

El estudio detectó además una relación variable entre la acumulación de residuos y la proximidad a determinadas presiones antrópicas. Así, en primavera se observó una mayor tendencia a la acumulación en zonas cercanas a núcleos urbanos, mientras que en otoño la relación fue más evidente con la proximidad a emisarios.

En el estudio solo se tuvieron en cuenta los residuos depositados en el fondo, según aclaró Carla Alfonso, una de las coordinadoras del proyecto, que apuntó que las fuentes señaladas como posible origen de los objetos identificados "deben interpretarse como estimaciones fundamentadas en la tipología de los residuos y su distancia al punto de estudio”.

Áreas claves para la ecología

"Este estudio piloto ofrece una primera caracterización de los residuos presentes en las zonas sumergidas más próximas a la costa, áreas clave para la ecología de las islas y sobre las que todavía existe escasa información acerca del impacto de la contaminación por plásticos", añadió Patricia Martín Cabrera, una de las autoras del estudio. En este sentido, subrayó que el informe constituye "una base científica sólida para orientar futuras acciones de gestión, prevención y programas de monitoreo a largo plazo en las Islas Baleares".

Asimismo, la metodología empleada sigue el protocolo establecido por el grupo técnico sobre basuras marinas de la Comisión Europea, que permite que los datos puedan integrarse en bases de datos públicos como los del Instituto Español de Oceanografía (IEO), cuyo personal ha colaborado metodológicamente para el arranque del proyecto.

El proyecto 'Tejiendo Futuro: una Alianza para la Preservación de Baleares', se impulsó para abordar la contaminación plástica en el archipiélago desde tres líneas de acción complementarias: investigación científica, impulso de la economía circular y concienciación ciudadana. La iniciativa, de un año de duración, cuenta con financiación del grupo musical Depeche Mode y de la marca suiza de relojes Hublot, canalizada a través de Conservation Collective, la red global de fundaciones ambientales de la que IbizaPreservation y sus homónimas forman parte.