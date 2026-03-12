La Pimeef resume el 2025 entre furgonetas "de marca blanca" y los daños de las danas en Ibiza

"A cualquier empresa lo que más le gusta es que se vea su nombre, pero estamos viendo muchas furgonetas de marca blanca dando vueltas por Eivissa". Alfonso Rojo, el presidente de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) se refirió de esta manera al intrusismo al que deben enfrentarse las entidades que operan de forma legal. Un 32,07% de los empresarios entrevistados han situado este problema entre sus mayores preocupaciones en la 'Encuesta de actividad 2025'.

Durante su intervención en la presentación del estudio, Rojo no quiso generalizar en sus críticas a las furgonetas sin rotular, ya que "podrían ser autónomos, que bienvenidos sean, pero también podrían ser falsos autónomos". Argumentó que este tipo de vehículos están en funcionamiento fuera de la jornada laboral típica y comentó que sus conductores en muchas ocasiones "llevan herramientas, pero no indumentaria de trabajo", por lo que es posible que los empleados tengan una situación laboral irregular.

Más frecuente en el transporte

Aunque destacó que existen ejemplos "de todo tipo", concretó que esta cuestión es especialmente sangrante en el sector del transporte, que tienen "un problema" con los servicios de paquetería exprés. Puso de ejemplo que los productos que ofrecen las grandes plataformas de este tipo son más baratos que los que están a la venta en los comercios locales debido a que estas firmas recurren a la "economía sumergida".

El representante de la Pimeef explicó que otras actividades que sufren con mayor frecuencia este tipo de competencia fraudulenta son la jardinería y la limpieza de piscinas. Además, anunció que la entidad se pone a disposición de la Administración Pública para "abrir ese melón" y colaborar a la hora de eliminar este fenómeno.

Alertó de que la asociación detecta que estos trabajos fuera de la ley se realizan con "furgonetas que no son nacionales". Asimismo, avisa de que los inspectores se van a encontrar "sorpresas importantes" debido a la gran cantidad de empleados en esta situación que estima que existen.

Alojamiento ilegal

Otro tipo de economía sumergida, hace "cambiar el rictus" a Rojo, que es la del alojamiento ilegal: "En Eivissa no hay carencia de vivienda, hay especulación". Esta situación provoca que el dinero que destinan las empresas a encontrar "alojamiento digno" a sus empleados "tributa cero y no se puede consentir". De hecho, un 41,35% de las compañías encuestadas en el estudio señaló que el coste y disponibilidad de vivienda es uno de los factores que más afecta a su negocio.

En este sentido, un clásico en este tipo de encuestas es la dificultad para encontrar personal y Rojo lamentó que las empresas "se ataquen" entre ellas a la hora de contratar trabajadores. Apuntó que las firmas locales del mismo sector tienen un "pacto de no agresión", cosa que no se cumple con las que se establecen en Pitiüses "desde fuera".

Daños climáticos

Los estragos de las danas 'ExGabrielle' y 'Alice' que barrieron Eivissa y Formentera en la primera quincena de octubre también tuvieron su dosis de protagonismo en el estudio. Un 66,82% de los participantes recuerda haber sufrido daños a causa de las tempestades.

Además, un 22,9% tiene una opinión positiva o muy positiva de las ayudas económicas que ofrecieron las instituciones, por el 9,34% que las valora negativa o muy negativamente. El presidente de la Pimeef elogió la agilidad del Consorcio de Seguros a la hora de responder a sus compromisos y aseguró que las Administraciones "intentaron acelerar" la adjudicación de subsidios.

Sin embargo, criticó que no se valoraran las "autofacturas". Rojo especificó que la normativa de concesión de fondos tuvo en cuenta "las facturas de que otra empresa venga a limpiar tu negocio", pero no "el trabajo de los empleados de ese negocio que hicieron la limpieza". "Las emergencias son para cubrir las necesidades reales de la gente", concluyó.