Vivienda protegida en IbizaIncendio vivienda IbizaDe India a FormenteraMarta Torres premio APIB
El pañuelo incómodo

El pañuelo incómodo | B. RAMON

El pañuelo incómodo | B. RAMON

La presidenta del Govern, Marga Prohens, retira discretamente el pañuelo rojo que la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, había dejado en su escaño durante el pleno del martes en el Parlament, en el que PP y Vox derogaron la Ley de Memoria Democrática de Balears.

El pañuelo incómodo

