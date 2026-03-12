O Beach, el icónico beach club de Ibiza, prepara su expansión global con nuevos destinos

UMusic Hospitality & Lifestyle e IMI Group, fundadores y propietarios de O Beach, han anunciado la creación de UMusic Beach Clubs & Lifestyle, una alianza orientada a ampliar la presencia internacional de la marca y desarrollar un nuevo concepto de beach club cinco estrellas centrado en la música. El proyecto contempla futuras aperturas en América, Europa y Oriente Medio.

Según han informado ambas compañías, la iniciativa busca impulsar una nueva fase de crecimiento para O Beach tras más de una década de consolidación dentro de la cultura del daylife. La marca ha desarrollado su actividad principalmente en Ibiza y Dubái, dos destinos donde ha construido una propuesta de ocio diurno basada en experiencias de hospitalidad vinculadas a la música. Ambos establecimientos continuarán bajo la marca O Beach y formarán parte del portfolio inicial de la nueva plataforma.

La joint venture se encargará del desarrollo y la operación de nuevos destinos internacionales. El modelo replicará la fórmula que ha caracterizado a O Beach y añadirá un concepto de beach club cinco estrellas que sitúa la música como eje central de la experiencia.

La primera ubicación se encuentra actualmente en fase de negociación. El plan de expansión contempla un crecimiento selectivo con oportunidades en Europa, Oriente Medio y América. Dentro de la nueva estructura, O Beach aportará su experiencia operativa con el objetivo de mantener coherencia en el desarrollo de los futuros proyectos.

O beach en Dubai. / O Beach

Robert Lavia, CEO de UMusic Hospitality & Lifestyle, ha señalado que la iniciativa pretende crear espacios en los que la música tenga un papel central dentro de la experiencia de ocio y hospitalidad. Según explica, el proyecto busca integrar viajes, entretenimiento y cultura musical en nuevos destinos internacionales.

Por su parte, Maxi Johal, chairman de IMI Group, considera que la alianza permitirá trasladar el concepto de O Beach a otros mercados. El directivo destaca que el objetivo consiste en mantener la identidad de la marca mientras se exploran nuevas ubicaciones.

UMusic Beach Clubs & Lifestyle se plantea como una plataforma internacional a largo plazo que integrará música, viajes y estilo de vida. La iniciativa pretende adaptarse a nuevos mercados y conectar con audiencias globales a través de experiencias vinculadas al entretenimiento y la hospitalidad.

Sobre UMusic Hospitality & Lifestyle

UMusic Hospitality & Lifestyle (UMHL) es una compañía de hospitalidad y lifestyle desarrollada en colaboración con Universal Music Group. Su portfolio incluye UMusic Hotels, una marca que combina alojamiento, entretenimiento en vivo y experiencias culturales vinculadas a la música. La compañía también desarrolla proyectos como UMusic Shop, residencias de marca y experiencias inmersivas relacionadas con el sector musical.

Sobre IMI Group y O Beach

IMI Group es un grupo privado de inversión especializado en hospitalidad y lifestyle y fundador de O Beach. La marca cuenta con establecimientos en Ibiza y Dubái y se ha posicionado internacionalmente dentro del sector del ocio diurno gracias a una propuesta que combina música y experiencias de hospitalidad. El grupo impulsa su expansión mediante acuerdos estratégicos y el desarrollo de nuevos conceptos vinculados a destinos turísticos.