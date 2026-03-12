Nuevo retraso en dos proyectos clave de Ibiza: Sa Peixateria acaba en abril y el Mercat Vell continúa pendiente

Las obras de Sa Peixateria y del Mercat Vell, dos de las actuaciones más relevantes en el centro de Ibiza, han vuelto a reajustar sus plazos después de las prórrogas solicitadas por las empresas adjudicatarias. En el primero de los casos, el Ayuntamiento de Ibiza ya ha concretado una nueva fecha de finalización: el 15 de abril de 2026. En el caso del Mercat Vell, sin embargo, el nuevo plazo todavía no está cerrado y serán los técnicos municipales quienes determinen la ampliación que se concederá a la constructora.

Según la información trasladada por el consistorio, las dos obras han llegado a esta situación por motivos diferentes. En el Mercat Vell, el calendario se ha visto alterado por cuestiones arqueológicas y por la necesidad de esperar la resolución del Consell, una circunstancia que acabó obligando a modificar el sistema de cimentación del proyecto. A partir de ahí, el Ayuntamiento señala que sus técnicos están valorando qué prórroga se otorgará finalmente a la adjudicataria.

La actualización aporta algo más de detalle sobre una intervención que arrastra incertidumbre desde hace meses. Ya en noviembre de 2025, comerciantes del mercado y empresarios del entorno denunciaban la falta de información tras la paralización de las obras, iniciadas en septiembre de ese año y frenadas pocas semanas después por la aparición de restos arqueológicos. Entonces, varios negocios de la zona lamentaban haberse enterado de la situación "por la prensa" y criticaban que, tras el parón, no habían vuelto a recibir novedades.

En Sa Peixateria, el Ayuntamiento sí ha fijado ya un nuevo horizonte. El plazo de ejecución se amplía hasta el 15 de abril de 2026 porque, según explica el consistorio, el desarrollo de los trabajos estuvo condicionado por la necesidad de no interferir con la actividad comercial durante la temporada de verano. Ese condicionante hizo que determinadas actuaciones no comenzaran hasta octubre de 2025, lo que ha derivado ahora en una prórroga que el Ayuntamiento considera justificada.

La nueva fecha llega después de que, a finales de enero, la empresa adjudicataria de la reforma, Construcciones y Mejoras Sa Torre SL, pidiera más tiempo para completar el proyecto. En febrero, el Ayuntamiento informó de que estaba "valorando el nuevo plazo que podrá concederse a la constructora para acabar las obras", sin concretar entonces los motivos del retraso. Ahora, el Consistorio vincula ese desfase a la adaptación del calendario para compatibilizar la actuación con la actividad económica del barrio durante los meses de mayor afluencia.

La remodelación de Sa Peixateria, que cuenta con una inversión de 1,8 millones de euros, arrancó en torno a mayo de 2025 y, en principio, tenía un plazo de ejecución de nueve meses. El inmueble está llamado a convertirse en un centro cultural polivalente en el barrio de la Marina.