Así es la nueva vida del hombre que vivía en una cueva en Ibiza

El hombre que vivía en Punta Galera ha vuelto a aparecer en redes sociales. Aleš Shiny, que durante años vivió en una cueva en esta zona del oeste de Ibiza, ha publicado un nuevo vídeo en su cuenta de Instagram en el que habla de su estado actual y de una etapa que describe como el inicio de una “nueva vida”.

En la grabación, Shiny se dirige a sus seguidores en inglés con un tono tranquilo y reflexivo. “Buenos días, amigos. Como veis, mi aspecto ha cambiado. Estoy un poco delgado ahora, lleno de energía para una nueva vida. Gracias a todos por el apoyo”, dice al comienzo del mensaje.

Un ayuno para “limpiarse” del estrés

Durante el vídeo, el hombre explica que había estado realizando un ayuno durante varios días con la intención de “limpiarse” del estrés acumulado en el último mes.

Según cuenta en el audio, en un principio su intención era mantener ese ayuno durante más tiempo. “Antes quería hacerlo durante nueve días, pero esta mañana me desperté y decidí que era el momento de cambiar”, relata.

Shiny añade que ese mismo día iba a romper el ayuno con lo que describe como su “primer desayuno en casa”, cerrando el mensaje con un breve “bon appétit”.

Un personaje conocido en Punta Galera

Aleš Shiny era dj y se convirtió en una figura conocida entre residentes y visitantes de Ibiza por su estilo de vida alternativo en los acantilados de Punta Galera, donde durante años vivió en una cueva.

Noticias relacionadas

Este enclave del municipio de Sant Antoni es uno de los puntos más populares de la isla para contemplar el atardecer y también un lugar frecuentado por personas que practican meditación, yoga o actividades vinculadas a la espiritualidad.