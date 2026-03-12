Multazos al alquiler ilegal en Ibiza: más de 250.000 euros a dos viviendas turísticas de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha cerrado dos expedientes por alquiler turístico ilegal en viviendas del municipio con dos multas que, en total, rondan los 251.000 euros: 250.955,07 euros. Las sanciones se aplican tras rechazar los recursos y alegaciones presentados por las personas responsables de cada caso, según detalla el Ayuntamiento en una nota que explica que las actuaciones parten de inspecciones municipales.

En estas inspecciones detectaron la comercialización de estancias turísticas a través de plataformas digitales en dos inmuebles que no tenían la correspondiente autorización. En concreto, se trataba de viviendas que se ofrecían "sin disponer del título habilitante y sin la descripción en el Registro de Actividades Turísticas", en dos puntos distintos del municipio: es Puig d’en Valls y la urbanización Buenavista, en la zona de Puig d’en Fita–Siesta.

Las multas las ha impuesto la Junta de Gobierno Local tras confirmar los dos expedientes sancionadores “después de desestimar los recursos y alegaciones” presentados por los comercializadores de ambas viviendas.

Vivienda en Puig d’en Valls: 205.949,58 euros de multa

El expediente de mayor cuantía corresponde a una vivienda situada en la zona de Puig d’en Valls. En este caso, el Ayuntamiento constató en el verano de 2024 un cambio de uso de residencial a turístico a partir de la comercialización del inmueble en una conocida plataforma digital de alquiler vacacional.

A raíz de eso se realizaron varias inspecciones en las que se identificó a turistas que habían contratado estancias en la vivienda. Huéspedes que habían pagado 286,85 euros y 251,72 euros por el alojamiento. Además, los inspectores municipales detectaron que se estaban prestando "servicios propios de una actividad turística", como lavandería o recambio de toallas, señala Santa Eulària.

Por todo ello, el Ayuntamiento impuso una sanción de 205.949,58 euros, calculada “conforme a la normativa urbanística vigente” al considerar que se trataba de un cambio de uso sin título habilitante. Tras esto, los responsables presentaron un recurso potestativo de reposición en el que alegaban indefensión y ponían en cuestión la validez de las pruebas, un recurso que la Junta de Gobierno Local desestimó y decidió confirmar íntegramente la sanción, al entender que la actividad turística irregular quedaba acreditada con las actas de inspección y la documentación aportada.

Casa en Buenavista: sanción de 45.005,49 euros

El segundo expediente afecta a una vivienda ubicada en la urbanización Buenavista, en la zona de Siesta. Aquí, el Consistorio detectó la actividad ilegal en el mes de junio de 2025, cuando también se comprobó la comercialización del inmueble en la misma plataforma digital.

En este caso, la inspección constató que un visitante había contratado dos noches de estancia por un importe de 210,75 euros, y que durante esas fechas también recibió servicios asociados a la actividad turística, como pasaba en el caso de Puig d'en Valls.

Tras abrirse el expediente sancionador, el responsable de la vivienda presentó un escrito de alegaciones en el que aseguraba que el alquiler ilegal que habían detectado los inspectores se trataba de un hecho puntual, por lo que solicitaba una reducción de la multa. Sin embargo, la Junta de Gobierno desestimó esas alegaciones y confirmó la sanción propuesta, que asciende a un total de 45.005,49 euros.