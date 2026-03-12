Evento
Mujeres líderes de Ibiza comparten sus retos y trayectorias en el Teatro Pereyra
Las ponentes comparten su trayectoria profesional, los desafíos en sus respectivos sectores y su visión sobre el futuro del emprendimiento y la innovación en Ibiza.
Su trayectoria y sus retos. De eso hablaron seis mujeres líderes en sus campos de la isla de Ibiza en el encuentro 'Mujeres que lideran Ibiza', una jornada celebrada este miércoles y que reunió a destacadas profesionales del ámbito empresarial, creativo y gastronómico para compartir sus experiencias, su visión del liderazgo y los retos del emprendimiento en la isla.
El evento gratuito tuvo lugar en el Teatro Pereyra y lo organizó la Oficina Acelera Pyme de Ibiza, dentro de sus iniciativas para impulsar la innovación, el talento y la transformación del tejido empresarial local.
La jornada contó con varias mesas redondas en las que participaron mujeres que lideran proyectos consolidados y que forman parte activa de la identidad económica y cultural de Ibiza. A través de sus testimonios y experiencias, abordaron temas como la innovación, el emprendimiento, la creatividad y el papel del liderazgo femenino en el desarrollo de la isla.
Entre las participantes destacaron Alicia Reina, presidenta de AEDH Baleares y directora de Migjorn Ibiza Suites; Elisa Pomar, diseñadora y referente internacional de la joyería tradicional ibicenca; Stella González, del proyecto agroecológico Can Rich; Marina Cardona, vinculada al proyecto gastronómico Can Puvil; Pilar González, impulsora de Quesería Ses Cabretes; y Teresa Bermejo, diseñadora de moda.
Un encuentro concebido como un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión, destacando el talento femenino que impulsa proyectos empresariales y creativos en la isla, al tiempo que se fomenta el intercambio de ideas y experiencias entre profesionales.
