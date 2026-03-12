Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

Evento

Mujeres líderes de Ibiza comparten sus retos y trayectorias en el Teatro Pereyra

Las ponentes comparten su trayectoria profesional, los desafíos en sus respectivos sectores y su visión sobre el futuro del emprendimiento y la innovación en Ibiza.

Algunas de las mujeres que participaron en el encuentro.

Algunas de las mujeres que participaron en el encuentro. / A. P.

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Su trayectoria y sus retos. De eso hablaron seis mujeres líderes en sus campos de la isla de Ibiza en el encuentro 'Mujeres que lideran Ibiza', una jornada celebrada este miércoles y que reunió a destacadas profesionales del ámbito empresarial, creativo y gastronómico para compartir sus experiencias, su visión del liderazgo y los retos del emprendimiento en la isla.

El evento gratuito tuvo lugar en el Teatro Pereyra y lo organizó la Oficina Acelera Pyme de Ibiza, dentro de sus iniciativas para impulsar la innovación, el talento y la transformación del tejido empresarial local.

La jornada contó con varias mesas redondas en las que participaron mujeres que lideran proyectos consolidados y que forman parte activa de la identidad económica y cultural de Ibiza. A través de sus testimonios y experiencias, abordaron temas como la innovación, el emprendimiento, la creatividad y el papel del liderazgo femenino en el desarrollo de la isla.

Entre las participantes destacaron Alicia Reina, presidenta de AEDH Baleares y directora de Migjorn Ibiza Suites; Elisa Pomar, diseñadora y referente internacional de la joyería tradicional ibicenca; Stella González, del proyecto agroecológico Can RichMarina Cardona, vinculada al proyecto gastronómico Can PuvilPilar González, impulsora de Quesería Ses Cabretes; y Teresa Bermejo, diseñadora de moda.

Noticias relacionadas y más

Un encuentro concebido como un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión, destacando el talento femenino que impulsa proyectos empresariales y creativos en la isla, al tiempo que se fomenta el intercambio de ideas y experiencias entre profesionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  2. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  3. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  4. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  5. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  6. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  7. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
  8. De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

Cuatro años de cárcel para los tres patrones de una patera que llegó a Formentera

Cuatro años de cárcel para los tres patrones de una patera que llegó a Formentera

Mujeres líderes de Ibiza comparten sus retos y trayectorias en el Teatro Pereyra

Mujeres líderes de Ibiza comparten sus retos y trayectorias en el Teatro Pereyra

La previsión de lluvia en Ibiza se cobra su primera víctima: cancelado de nuevo el Concurs de Sofrit Pagès de Santa Agnès

La previsión de lluvia en Ibiza se cobra su primera víctima: cancelado de nuevo el Concurs de Sofrit Pagès de Santa Agnès

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Vuelo a Bruselas, maleta en Ibiza: el caso que una pasajera con leucemia ha denunciado en redes

Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas

Ya se conoce el veredicto: esta es la mejor hamburguesa de Ibiza según el VI Campeonato de España de Hamburguesas

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa
Tracking Pixel Contents