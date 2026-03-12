Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

Ni uno ni dos. Este fin de semana hay tres encuentros gastronómicos en Ibiza y los tres el sábado. Así que los amantes de estas ferias tendrán que elegir entre el gerret de Santa Eulària, el pulpo de Sant Josep o el sofrit pagès de Corona.

Las tres en un fin de semana cargadísimo de propuestas en el que siguen en marcha la agenda del 8M en los diferentes municipios, entre ellas el Top Women Talks del sábado en Sant Antoni, y fiestas en Santa Eulària y Sant Josep.

Además hay teatro, con ‘S’Escola un lloc’ este jueves en Can Ventosa, la comedia ‘El proceso’ el sábado también en Can Ventosa, amén de una nueva representación del oratorio 'Camins d'història', en memoria de Joan Marí Cardona, en la iglesia de Sant Josep y el microteatro de la compañía Píndoles Teatrals; magia con ‘Shado Cleptómago' en el Pereyra; flamenco, con el espectáculo ‘Terra’ el viernes en Can Ventosa; y humor, con Yunez Chaib el sábado en Jesús e Ignatius Farray e Irene Minovas el domingo en Can Ventosa

De la música destaca el concierto de la cantante italiana Carmen Consoli el sábado en Formentera, el festival Rock d’en Bossa, en homenaje Ramón Bufí, el mismo día en Platja d’en Bossa; Maya Alexander Band el domingo en el Pereyra, o la minigira pitiusa de blues con Mo’Jo’ Hand Trio.

Pero además hay poesía, presentaciones de libros, mucho cine, la yincana Sant Josep Express, los encuentros ‘Davall sa Talaia’ y la Jornada Pagesa de Can Coix en Sant Antoni, un TEDxIbiza en Santa Eulària, la feria de empleo 'Santa Eulària se n'ocupa'… Y entre las conferencias el cierre del ciclo del Colegio de Arquitectos dedicado al problema de la vivienda, con una mesa redonda el viernes en el Club Diario.

'Shado Cleptómago' en el Teatro Pereyra / DI

JUEVES 12 DE MARZO

8M

Eivissa

10 a 14 horas: Escape room igualitario ‘La mujer en la música’. C19. (Pase reservado a centros educativos del municipio).

Sant Antoni

19.30 horas: Proyección ‘Las sufragistas’ + coloquio (CEPA Sant Antoni). Auditorio del Centro Cultural Cervantes.

Sant Josep

20 horas: Documental ‘Veus pròpies, quan elles parlen’, dirigido por Ferran Gassiot. Centre Cultural Can Jeroni.

Sant Joan

18 horas: Actividad infantil ‘Contes a l’inrevés’, con Laura Mandarina, en la biblioteca.

Formentera

18.30 horas: Cinefórum con la película ‘Belén’, de Dolores Fonzi. Espai Cultural de Sant Ferran.

Fiestas

Sant Josep

19 horas: Inauguración de la exposición ‘Bon dia i bon acert. Matances a l’antiga’ Centro de Cultura de Can Jeroni (de miércoles a domingo, de 10.30 a 13.30 horas, y de jueves a sábado, de 18 a 21 horas).

Gastronomía

XVII Pintxa Sant Antoni. Concurso de pinchos en 23 bares y restaurantes de Sant Antoni. Pinchos a 3,5 € con bebida y ‘caprintxos’ desde 5 €. Todos los jueves hasta el 2 de abril.

Teatro

‘S’Escola un lloc’. De Bernat Joan i Marí, basada en ‘El temps habitat’, de Maite Salord. Dirige Àngels Martínez. A cargo del Grup de Teatre del Institut d’Estudis Eivissencs. 20.30 horas en el Auditori de Can Ventosa.

Magia

‘Shado, Cleptómago’. Espectáculo del mago conocido por ‘Got Talent’. 21.45 horas en Teatro Pereyra Ibiza.

Cine

‘Sorda’. De Eva Libertad (España, 2025). Ciclo Anem al Cine. 20.30 horas en Multicines Eivissa.

Folclore

XXV Jornades de Cultura Popular: ‘Festes d’estiu. Ballades vora pous i fonts’, Susana Cardona Torres. 20.00 h, Sa Nostra Sala (c. d’Aragó, 17, Eivissa).

Música

Los del Varadero. Rumba y flamenco pop. 22 horas en Café Pereyra.

Los O’Brien. Versiones de rock. 19 horas en Can Jordi Blues Station.

The Rosemary Family. Rumba, funk y jazz. 20 horas en Cas Costas.

Loop Madness. Blues y jazz. 20 horas en Why Not de Cala de Bou.

Feria

Santa Eulària se n’Ocupa. Feria de ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària. Talleres de ocupación. De 8.30 a 14 horas en el Palacio de Congresos.

Libros

Presentación de libros de Anna Pantinat. ‘Goigs posthumans -Gozos posthumanos’ y ‘Sumer és aquí’, a cargo de la autora y Carles Fabregat. 20 horas en la biblioteca de Can Ventosa.

Flamenco coin 'Terra' en Can Ventosa / DI

VIERNES 13 DE MARZO

8M

Eivissa

10 a 14 horas: Escape room igualitario ‘La mujer en la música’. C19. (Pase reservado a centros educativos del municipio).

Escape room igualitario ‘La mujer en la música’. C19. (Pase reservado a centros educativos del municipio). 17 a 20 horas: Escape room igualitario ‘La mujer en la música’. Casal de Igualdad. Sesiones de 45 minutos. Plazas limitadas. Inscripción previa: igualtat@eivissa.es o 971 39 76 26.

Sant Antoni

De 10.30 a 18 horas: Talleres de batucada por la igualdad, Ritmes Bio-Lents. CEPA Sant Antoni.

Sant Josep

20 horas. Teatro ‘¡Se acabó!, a cargo de Maracaibo Teatro. Auditori Caló de s’Oli.

Santa Eulària

20 horas: Teatro ‘Llanto y veneno’, a cargo de la compañía Cuerpos Extraños. Mayores de 16 años. Centro Cultural de Jesús.

Fiestas

Sant Josep

17 horas: Taller de acuarela, a cargo de Marga Juan. A partir de 12 años. Plazas limitadas. Inscripción previa (WhatsApp: 971800416). Biblioteca municipal de Sant Josep.

Taller de acuarela, a cargo de Marga Juan. A partir de 12 años. Plazas limitadas. Inscripción previa (WhatsApp: 971800416). Biblioteca municipal de Sant Josep. 20 horas: Inicio de fiestas con una torrada de sobrasada. Plaza de la Iglesia. Pregón a cargo de Sor Antònia Tur Ribas (religiosa agustina, de can Francesc des Vildo). A continuación, concierto de Bluesmàfia i es Saligardos.

Cine

‘O agente secreto’. De Kleber Mendonça Filho (Brasil, 2025). Ciclo Zinètic. 20.30 horas en el Cine Regio de Sant Antoni.

‘Les glaneurs et la glaneuse’. De Agnes Varda (Francia, 2000). Ciclo ‘Divendres de Cine’ de Sant Josep. 20 horas en el Centro Cultural Can Jeroni.

Flamenco

‘Terra’. Espectáculo flamenco con Manuela Barrios y Santiago Fuentes. 20.30 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

Teatro

‘Píndoles teatrals’. Sesión de microteatro con taquilla inversa. 20 horas en la Sala de Ensayo, c/Pere Francès 19 de Vila. Reservas por aforo: 665187100.

Música

Mo’Jo’ Hand Trio. Blues. 21 horas en Sa Panxa, Formentera.

Feria

Santa Eulària se n’Ocupa. Feria de ocupación del Ayuntamiento de Santa Eulària. Entrevistas exprés. De 8.45 a 14 horas en el Palacio de Congresos.

Conferencias

‘El repte de l'habitatge a Eivissa: de la reflexió a la proposta’. Mesa redonda organizada por el Colegio de Arquitectos como broche a su ciclo de conferencias sobre vivienda.Con Mariano Juan, conseller de Territori del Consell d’Eivissa; Alfonso Rojo, presidente de la Pimeef; Juan Torres, director de Cáritas Ibiza; Clara Muñoz, directora de la Fundació Salas; Marina Moheno, coordinadora técnica de la Aliança per l’Aigua; y Lluís Oliva, presidente de la Demarcació d’Eivissa i Formentera del Coaib. Modera Cristina Martín, directora de Diario de Ibiza. 18 horas en el Club Diario de Ibiza.

‘El valor d’educar’, con las preofesoras Elvira Ramon y Vicky Alemany. Modera Juan F. Ballesteros. Escola de Música de Sant Joan a las 19 horas. Entrada libre.

Actos de Semana Santa

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado Ibiza. Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Misa 19:30 horas. Besa pies de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Iglesia de Santa Cruz, en Ibiza.

'Polp a s'Olla', este sábado en Sant Josep / Toni Escobar

SÁBADO 14 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

10 a 14 horas: Jornada 20.º aniversario Waterpolo. Torneo del 20.º aniversario del Club Waterpolo Sant Josep y, a continuación, jornada de liga cadete y absoluto. Piscina municipal de Sant Josep.

Jornada 20.º aniversario Waterpolo. Torneo del 20.º aniversario del Club Waterpolo Sant Josep y, a continuación, jornada de liga cadete y absoluto. Piscina municipal de Sant Josep. Desde las 12 horas: Polp a s’olla! IV edición del Concurso de Frita de Pulpo. Bases e inscripciones en casamajora.blogspot.com (hasta el 10 de marzo). Zona peatonal del centro de Sant Josep de sa Talaia. Durante el día: Animación de Charanga del Mono. 13 horas: Ball pagès con el Grup Folklòric de Sant Josep. 14 horas: Comida popular de frita de pulpo. Venta anticipada de tiques en casamajora.blogspot.com. 14 horas: Bluesmàfia electroacústic. 16 horas: Groovy Brothers. 18 horas: Los del Varadero. 20 horas: DJ Trapella. 22 horas: Dalton Bang. Zona peatonal del centro de Sant Josep de sa Talaia.

IV edición del Concurso de Frita de Pulpo. Bases e inscripciones en casamajora.blogspot.com (hasta el 10 de marzo). Zona peatonal del centro de Sant Josep de sa Talaia. Durante el día: Animación de Charanga del Mono. 13 horas: Ball pagès con el Grup Folklòric de Sant Josep. 14 horas: Comida popular de frita de pulpo. Venta anticipada de tiques en casamajora.blogspot.com. 14 horas: Bluesmàfia electroacústic. 16 horas: Groovy Brothers. 18 horas: Los del Varadero. 20 horas: DJ Trapella. 22 horas: Dalton Bang. Zona peatonal del centro de Sant Josep de sa Talaia. 16 horas: XXV CRI sa Talaia de Sant Josep. Prueba puntuable para la Challenge Pitiüses. Inscripciones en la Federación Balear de Ciclismo. Grupo deportivo Es Vedrà. Sant Josep de sa Talaia.

XXV CRI sa Talaia de Sant Josep. Prueba puntuable para la Challenge Pitiüses. Inscripciones en la Federación Balear de Ciclismo. Grupo deportivo Es Vedrà. Sant Josep de sa Talaia. 20.15 horas: Representación de Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona (obra teatral musicada). Iglesia.

8M

Eivissa

10 a 13 horas: Taller ‘Autoestima y empoderamiento femenino’, impartido por Verónica Díaz Díaz. Casal de Igualdad. Plazas limitadas (inscripción previa: igualtat@eivissa.es o 971 39 76 26; fecha máxima 11/03/2026).

Sant Antoni

De 9 a 14 horas: Top Women Talks Eivissa, Club Nàutic Sant Antoni.Programa: 9 horas bienvenida; 9.15 horas ‘Muévete Bonito’ (Tamara de León); 10 horas ‘Tu respiración, tu revolución’ (Elena Pérez); 10.45 horas ‘Lo que aprendimos sin darnos cuenta’ (Eva Tur); 12 horas ‘Tu vestuario como lenguaje del éxito’ (Malena Rinaudo); 12.45 horas ‘Cuando lo que muestras está alineado con quien eres’ (Sandra Anguita); 13.30 horas ‘Emprender conscientemente y salir del piloto automático’ (Mónica Quintero).

Sant Joan

19 horas: ‘La gracia de las mujeres’, monólogo de Encarna de las Heras. Música con la Escola Municipal de Música de Sant Joan. Sala de plenos del Ayuntamiento.

Gastronomía

Fira des Gerret. 2026. Degustaciones, exposiciones y concursos alrededor de este pescado. Música en vivo y ambiente festivo. Desde las 12 horas en la calle Sant Jaume de Santa Eulària.

IV Polp a s‘Olla. Concurso de frita de polp. Ball pagès, conciertos, animación.. A las 14 horas frita popular. Inscripciones en casamajora.blogspot.com hasta el 10 de marzo. Desde las 13 horas en el centro de Sant Josep.

VI Concurs de Sofrit Pagès de Corona. Concurso gastronómico con premios a los mejores sofrits. a las 14 horas sofrit a precios populares y música con Javi Box. Desde las 9 horas en sa Rota d’en Coca de Santa Agnès.

Solidaridad

Fiesta ’Davall de sa Talaia’. Fiesta infantil, ball pagès, paella solidaria y actuaciones con Melanie Penschow, Soniquete, Petit & Vázquez y Dj Nells, a favor de la Fundación PKU y otros trastornos metabólicos. Desde las 11 horas en la pista del Centro Cultural Cervantes.

Música

Carmen Consoli. Concierto del ciclo ‘Barnasants’. 20.30 horas en la Sala de Cultura (Cine). Precio: 8 €.

Rock d’en Bossa. Festival homenaje a Ramon Bufí con Aykya, Canallas del Guateke + David Serra, Discover, Endèmics, Esta me la sé, Five Guys Walk into a Bar, Groove Garage, Simple Rock, The Metrallas y más. Food trucks. De 12 a 0 horas en el Campito de Platja d’en Bossa.

Mo’Jo’ Hand Trio. Blues. 13 horas en Can Jordi Blues Station y 16.30 horas en Rosana’s.

Teatro

‘El proceso’. Comedia escrita por Paula Guida y dirigida por Alberto Sabina. Con Lucas Tavarozzi, Antonio Reyes, Paula Guida y Pedro Moreno Orta. 20 horas en el Auditorio de Can Ventosa.

'Camins d'història. Oratori Joan Marí Cardona'. Obra teatral musicada por el centenario del nacimiento del historiador ibicenco. Cor de Sant Josep con actores del IEE. Dirige Jordi Martí. Texto Bernat Joan. Música Bartomeu Tur. 20.15 horas en la iglesia de Sant Josep. Entrada libre hasta completar el aforo.

Tradición

XXV Jornades de Cultura Popular: ‘Noves tendències dins les manifestacions del Patrimoni Cultural Immaterial’, Vicent Torres Ferrer Benet. 20.00 h, Sa Nostra Sala (c. d’Aragó, 17, Eivissa).

IX Jornada Pagesa de Can Coix. Artesanía, juegos tradicionales, ball pagès, frita de porc, sobrassada torrada, batucada, rifa...11.30 a 16 horas en el Colegio Can Coix de Sant Antoni. Entrada 1 €.

Humor

Yunez Chaib. Monólogo. 20 horas en el Centro Cultural de Jesús. Entradas en Billetto.

Astronomía

‘Conservar el cielo estrellado’. Ponencias de Susana Malón y talleres ambientales para niños. Organiza Salvem sa Badia de Portmany, con el apoyo de Agrupació Astronòmica d’Eivissa. 17.30 horas en el Club Nàutic Sant Antoni.

Conferencia

TEDxIbiza. Thinking Cultura. Sobre tecnología y cultura popular. De 10 a 17 horas en el Palacio de Congresos de Santa Eulària.

Poesía

‘Agua, pedra, flors i poesia’. Itinerario poético con el grupo de poetas DesporXades. De 10.30 a 13 horas en Ca n‘Andreu des Trull, Sant Carles. Inscripción previas patrimoni@santaeularia.com.

Libros

‘Morir no da miedo’. Presentación del libro de Víctor Almonacid Lamelas. 18 a 20 horas en el Hoitel Montesol de Vila.

Medio Ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’. Desayunos y almuerzos, visitas guiadas, workshops, actividades infantiles, charlas. De 19 a 16 horas en Juntos Farm de Santa Gertrudis.

Actos de Semana Santa

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado Ibiza. Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Misa 19:30 horas. Seguido del Concierto de la Agrupación Musical N. P. Jesús Cautivo. Iglesia de Santa Cruz, en Ibiza.

Ignatius Farray cerrará el ciclo de Mal del Cap / Efe

DOMINGO 15 DE MARZO

Fiestas

Sant Josep

9 a 14 horas: Torneo popular de tenis de mesa. Polideportivo Can Guerxo.

Torneo popular de tenis de mesa. Polideportivo Can Guerxo. 9 a 16 horas: III Sant Josep Express, gincana para jóvenes y adultos por los lugares más remotos del municipio de Sant Josep (a partir de 16 años). Sant Josep de sa Talaia.

III Sant Josep Express, gincana para jóvenes y adultos por los lugares más remotos del municipio de Sant Josep (a partir de 16 años). Sant Josep de sa Talaia. 10 horas: Salida de marcha nórdica la Bassa - playas de Comte. Punto de encuentro: aparcamiento de la playa de la Bassa.

Salida de marcha nórdica la Bassa - playas de Comte. Punto de encuentro: aparcamiento de la playa de la Bassa. 11.30 horas: Tiro con honda, a cargo del Club JASA. En s’Arenest.

Tiro con honda, a cargo del Club JASA. En s’Arenest. 14 horas: Comida a beneficio de Manos Unidas. Plaza de la Iglesia.

Comida a beneficio de Manos Unidas. Plaza de la Iglesia. 20.15 horas: Representación de Camins d’història. Oratori Joan Marí Cardona (obra teatral musicada). Iglesia.

Humor

XI Festival Mal del Cap. Monólogos de Ignatius Farray e Irene Minovas. 19 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Música

‘Black Nights'. Concierto de Maya Alexander Quartet. Soul. 20 horas en Café Pereyra.

Igea. Rock, folk e indie. 13.30 hporas en las calçotades de Can Berri, Sant Agustí.

Mo’Jo’ Hand Trio. Blues. 14 horas en Restauranca Cala Leña de Santa Eulària.

Teatro

‘Píndoles teatrals’. Sesión de microteatro con taquilla inversa. 19.30 horas en Bistro Kfe de Vila.

Actividad física

Rutas de Nordic Walking de Sant Josep: Ruta Cala Bassa – Platges de Comte. Salida desde el aparcamiento de Cala Bassa. Dificultad media. A las 10 horas. No es necesaria inscripción, solo presentarse 30 minutos antes. El Ayuntamiento facilita bastones si se precisan y no se permiten perros.

Infantil

III Festival Música Jove. Taller: ‘Percu Cos’, taller en tres franjas de edad en Can Ventosa: a las 17 horas para niños de entre 5 y 7 años, a las 18 horas para los de entre 8 y 11 años y a las 19 horas para entre 12 y 18 años. Gratuito con inscripción previa en www.festivalmusicajove.com.

‘La tormenta’. Espectáculo de marionetas. Premio Fetén 2025. 12 horas en el auditorio de Can Ventosa.

Comercio

16 Fira d’Estocs de Primavera. Ofertas de los comercios locales, juegos infantiles, talleres, música con Swingin Tonic y Proyecto Sazón, degustación de producto local. De 10 a 19 horas en el paseo de Vara de Rey de Vila.

Mercadillo de segunda mano. Puestos con ropa, complementos, muebles, artesanía... food trucks, pintacaras. Organiza Fun & Trucks. De 11 a 18 horas en la plaza de Jesús.

Actos de Semana Santa

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Resucitado Ibiza. Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Misa 10:30 horas. Imposición de medalla a los nuevos cofrades. Iglesia de Santa Cruz, en Ibiza.

31 artistas de Ibiza en Sa Nostra Sala / Vicent Marí

EXPOSICIONES

Carlota Gadea Marqués. ‘Rastres d’un crit’. Inauguración el viernes 13 de marzo de 17 a 20 horas en la galería También de Santa Gertrudis, con la colaboración de SAFA. Lunes a viernes de 10.30 a 14 horas. Hasta el 28 de marzo.

El.Rol. Artworks. 'El.Rol. va a la escuela'. Muestra en la Escola d'Art d'Eivissa por el Día de la mujer. De lunes a viernes de 8 a 20 horas. Hasta el 30 de marzo.

Marco Zurita. ’Cráneo’, esculturas. Can Jordi Blues Station. Hasta el 14 de abril.

Mireia Colomar. ‘Emociones internas’, pinturas. Inauguración viernes 6 de marzo en el hotel Ocean Drive Ibiza. Hasta el 31 de marzo.

Mauro García Socuéllamos. ‘Lluminositat policromàtica’, pinturas. De martes a sábado de 10 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas en la sala Sant Jaume 72 de Santa Eulària.

Noam Ofir. ‘All that glitters is gold’, fotografías. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària. Hasta el 11 de abril.

'Trenta-una artistes a Eivissa'. Muestra de artistas ibicencas con motivo del 8M. Sa Nostra Sala, calle Aragó de Vila. De lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17.30 a 20.30 horas y los sábados, de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 28 de marzo.

‘El amor las mujeres y la vida’. Obras de Irene Alba y Cris AC. Centro cultural Can Portmany de Sant Rafel. Jueves, viernes y sábados de 17.30 a 20 horas. Hasta el 21 de marzo.

Sohar Villegas. 'Nous somme nus', vídeo y fotografía. La Petite Galerie de Sant Joan. Abierta domingos de marzo de 11 a 15 horas.

‘Emperó!’. Exposición de la artista Aïda Miró por el 8M. De 11 a 14 y de 18 a 20 horas en la Sala de Exposiciones Ajuntament Vell de Formentera. Domingos y lunes por la mañana cerrado. Hasta el 14 de marzo.

‘A flor de piel’. Obras de Ana Lucero, Aphon Hengcharoen, Patricia Boned y Carmen Almécija. Centro Cultural de Jesús. Hasta final de mes.

‘Homenaje a las pintoras naïf Ibiza-años 70’, de Amparo López. Casa parroquial de Sant Joan. Lunes a sábado de 10 a 13 y domingos de 10 a 14 horas. Hasta el 5 de abril.

MACE Focus VIII. Exposición de William Mackinnon. 13 obras de gran formato. Inauguración sábado 28 de febrero a las 12 horas en el MACE. Hasta el 31 de mayo.

'Marijo Ribas'. Exposición 'Pedrada' del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

'Mapa de Textures'. Muestra colectiva del programa Biennal B del museo de arte contemporáneo Es Baluard de Palma. Espai Cultural Sa Punta des Molí de Sant Antoni. Hasta el 4 de abril.

Xico Castelló Ferrer. 'Pailebots i balandres de cabotatge', dibujos. De martes a domingo de 9 a 14 horas en el Far de la Mola de Formentera.

‘Más allá de la forma’. Exposición colectiva en Estudio Laterna. Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki. Hasta el 25 de marzo. De lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

Empar Boix. ‘Nusos Nus’, pinturas. Lunes a domingo de 10 a 20 horas en la sala Baleària del puerto de Eivissa. Hasta el 12 de abril.

‘Transcendental Ibiza, A Journey Through Light Codes’. Muestra de Antonella Curti y Sofía Gómez Fonzo. De martes a sábado de 12 a 19 horas en Olas Gallery de Santa Eulària.

Diana Bustamante. ‘Marines’, pintura. Salón social del Club Nàutic Sant Antoni. Hasta el 15 de marzo.

‘Amigos’ y ‘Tur Costa. Años 90-2000’. Exposición doble. La primera con obras de la colección particular Tur-Witt y la segunda de obras de Tur Costa. Estudi Tur Costa de Jesús. Visitas con cita previa: 689591641. Hasta primavera de 2026.

Muestra de invierno del Espacio Micus. Obras de Elena Vinyàrskaya (pintura), Manuel Salgado (escultura) y Julien Maunié (pintura). Inauguración domingo 30 de noviembre de 11 a 15 horas. Espacio Micus ctra. de Jesús a Cala Llonga km 3. Abierto domingos de 11 a 14 horas o por cita telefónica 971191923. Hasta abril de 2026.

MERCADILLOS

Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Las Dalias: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Mercadillo de Navidad: Sábados de 10 a 17 y dominegos de 11 a 17 horas.

Mercat de sa Cooperativa: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

Sant Jordi: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

Forada: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

Formentera:

Mercado de segunda mano de Sant Francesc: Martes y sábados de 11 a 14 horas en el Jardí de ses Eres. Todo el año.