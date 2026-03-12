Gastronomía
En busca del mejor 'bullit de peix': llega el concurso gastronómico de la II Jornada Marinera de Ibiza
Las inscripciones para los amantes de los fogones ya están abiertas
Los equipos recibirán cien euros para comprar el pescado
El Ayuntamiento de Ibiza, la Cofradía de Pescadores y el Consell de Ibiza celebrarán el próximo 28 de marzo en la plaza des Martell del puerto de Ibiza el concurso de bullit de peix, una de las actividades principales de la II Jornada Marinera de Ibiza. El plazo de inscripción ya está abierto y se cerrará el 25 de marzo.
La organización ha establecido que la participación se realice en formato de grupo, peña o asociación, con la intención de reforzar el carácter colaborativo y festivo de la jornada. Además, todos los inscritos recibirán un vale regalo de 100 euros para comprar pescado Peix Nostrum en los puestos del Mercat Nou.
El concurso arrancará a las 11 horas y los equipos participantes tendrán que elaborar este plato tradicional con pescado de especies locales. La organización indica que se utilizará preferentemente pescado de roca, como vacas, cabrachos, serranos, morena o salmonetes, entre otros.
El concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, Àlex Minchiotti, ha señalado que "esta cita gastronómica tiene como objetivo poner en valor una de las recetas más representativas de la cocina tradicional pitiusa y promover el consumo de pescado local".
El jurado concederá tres premios a las mejores elaboraciones: un primer premio de 350 euros, un segundo de 250 euros y un tercero de 150 euros.
Para participar será necesario abonar una cuota de 25 euros. Las inscripciones deberán formalizarse a través del correo electrónico peixnostrum@gmail.com.
