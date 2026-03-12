Los médicos de Ibiza y Formentera vuelven a la huelga este lunes: atención pacientes con operaciones, citas o pruebas previstas

Los médicos de Ibiza y Formentera vuelven a la huelga. Tal como habían anunciado en su programa de paros como protesta por la puesta en marcha del Estatuto Marco, el próximo lunes, 16 de marzo, volverán a iniciar cinco jornadas de huelga. En dos de ellas, el lunes y el jueves, están previstas, además, concentraciones a las puertas de los centros de salud. Esto supondrá, en función del seguimiento, la cancelación de pruebas, consultas y operaciones.

La anterior semana de protestas afectó a más de 2.700 pacientes de las Pitiüses, que vieron con impotencia cómo se tenían que volver a casa sin su cita porque su médico estaba de huelga. En algunos casos, la situación fue dramática: a usuarios que llevaban meses esperando una cita con un especialista o una operación les comunicaron cuando ya estaban en el hospital, en algún caso ya en el quirófano y con la medicación sedante aplicada, que no les atenderían. Algunos de ellos no podían evitar las lágrimas.

En concreto, en esta situación se encontraron 2.719 personas, según los datos definitivos que facilitó el Área de Salud de Ibiza y Formentera tras la última jornada de paro, el viernes 20 de febrero. La mayoría de las citas canceladas, prácticamente el 50%, eran de Atención Primaria, es decir, en los centros de salud y las unidades básicas de salud: 1.461. Además, la falta de profesionales por la huelga obligó a suspender un total de 104 intervenciones quirúrgicas, alrededor de una veintena cada día. Además, durante aquellos cinco días se cancelaron 1.154 citas en los hospitales Can Misses y de Formentera, tanto de consultas como de pruebas.

Desde el Ib-Salut señalaron que se volvería a llamar a los afectados, a los que se debían reprogramar sus citas. El gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, aseguró en la concentración convocada por los médicos a las puertas de Can Misses, que confiaba en que en un mes todos los pacientes afectados pudieran tener ya fecha para sus consultas, operaciones o pruebas canceladas.

El Sindicato Médico de Balears (Simebal) se mostró contento con la repercusión de las cinco jornadas de huelga, en las que aseguró que ha habido "un seguimiento del 90% en el ámbito hospitalario y rondando el 70% en Atención Primaria, contando con servicios mínimos muy altos". El sindicato pidió "disculpas a los pacientes por las molestias que esta huelga haya podido ocasionar"e insistía: "Defender nuestras condiciones laborales es también defender la calidad de la atención sanitaria".