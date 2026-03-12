Las lluvias en Ibiza amenazan las ferias gastronómicas del 'gerret' y del pulpo tras la cancelación del 'sofrit pagès' en Corona

La lluvia vuelve a Ibiza este fin de semana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y amenaza las ferias gastronómicas programadas para el sábado 14 de marzo en Santa Eulària y Sant Josep.

La Fira des Gerret, una de las citas gastronómicas más populares, se realizará —si el tiempo lo permite— a partir de las 11.30 horas entre las calles Sant Jaume, el Passeig de s’Alamera y la calle Vicente Juan Abad de Santa Eulària. Esta feria ya tuvo que cancelarse a principios de marzo por la meteorología. Debía celebrarse el pasado sábado, pero la mala mar había impedido a las cofradías salir a pescar y no había gerret suficiente.

El evento, en caso de celebrarse, comenzará con la llegada a la marina de un llaüt cargado con unos 1.200 kilos de gerret, aportados por las cofradías de pescadores. Después tendrá lugar la tradicional brulada de corn, una exhibición de ball pagès, el concurso a la mejor tapa elaborada con gerret y un concurso popular de gerret escabetxat. Además de la oferta gastronómica, el programa incluye ocho conciertos repartidos en tres espacios, así como talleres e hinchables para el público infantil.

Los vecinos de Sant Josep, por su parte, esperan que el mal tiempo no obligue a suspender el Polp a s’olla! IV Concurso de Frita de Polp, que está programado desde las 13 horas en la zona peatonal del centro de la localidad. Habrá ballada popular, comida colectiva y música en directo durante todo el día con Bluesmàfia electroacústic, Groovy Brothers, Los del Varadero, dj Trapella y Dalton Bang, además de la Charanga del Mono.

De momento, ya hay una víctima de las previsiones meteorológicas. El VI Concurs de Sofrit Pagès que iba a celebrarse desde las 9 horas en Santa Agnès de Corona se ha cancelado este jueves, según ha anunciado en sus redes sociales el Ayuntamiento de Sant Antoni. Es la segunda vez que este evento se suspende, después de la cancelación en enero en señal de luto por el accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en Córdoba, en el que murieron 46 personas.