Llama la atención: Los efectos de la amnistía urbanística sobre la construcción en Ibiza

Los efectos que sobre la construcción en las islas sigue teniendo la amnistía urbanística para edificaciones fuera de ordenación que hayan prescrito aprobada en 2024 por el Govern balear. Los datos del Colegio Oficial de Arquitectos desvelan un aumento del 32,87% en el número de proyectos de construcción por el efecto de este texto legal. El año pasado se visaron 865 proyectos por los 651 de un año antes, y 215 de ellos correspondían a obras de legalización que se presentaron entre abril de 2025 y enero de este año.

Llama la atención

La petición del Consell de Formentera al Gobierno central para que se agilicen las pruebas de edad que se realizan a los menores migrantes no acompañados que llegan en patera a la isla. Además, solicita que sean «lo más rigurosas y eficaces posible». También reclama la retirada de las embarcaciones varadas en su costa.

La activación por parte del Ayuntamiento de Ibiza de la recogida de residuos puerta a puerta para los grandes productores del municipio. La recogida incluirá una nueva ruta y la entrega de contenedores gratuitos para comercios y restaurantes que generen más de 250 litros diarios de residuos.