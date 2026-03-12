Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras en el casco histórico de IbizaAlquileres ilegales en IbizaAviones militares en FormenteraTrabajadores despedidos en Ibiza
instagramlinkedin

8M en Ibiza

La jueza de Ibiza Cristina Costa Ramón analiza los derechos labores de la mujer

Ofrece una conferencia en la que aborda desde la igualdad salarial hasta la protección contra el despido por embarazo

Cristina Costa Ramón, durante su conferencia.

Cristina Costa Ramón, durante su conferencia. / A. S. A.

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Cristina Costa Ramón, jueza sustituta de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Ibiza, ofreció este miércoles una conferencia sobre los derechos laborales y protección social de la mujer dentro del programa del 8M del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Durante la ponencia abordó temas que afectan de manera directa a la mujer trabajadora, desde el derecho a la igualdad retributiva hasta la prohibición de despido por razón de embarazo.

Noticias relacionadas y más

La sesión concluyó con el análisis de casos reales en los que los tribunales aplican la perspectiva de género para avanzar hacia una igualdad real y efectiva.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detenido en Ibiza un hombre por intentar secuestrar a una menor a la salida de un colegio
  2. La Ibiza Medieval 2026 ya tiene fechas
  3. ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
  4. El Consell y el Ayuntamiento de Sant Josep pierden Villa Otilia y una fundación religiosa la pone en venta
  5. Los djs del 'Children of the 80s', "la fiesta favorita de la gente de Ibiza", anuncian que hacen las maletas
  6. SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar
  7. Revuelo en el centro de Ibiza al ver un coche por el aire
  8. De India a Formentera entre vuelos cancelados y espacios aéreos cerrados

El tráfico aéreo en Ibiza cae un 2,9% en febrero, pero el internacional crece un 2,9%

El tráfico aéreo en Ibiza cae un 2,9% en febrero, pero el internacional crece un 2,9%

Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla

Mike Posner vuelve a Ibiza y reescribe una de las canciones más famosas sobre la isla

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Este colegio de Ibiza entra en la lista de los 100 mejores de España

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Inquietud por las obras en el casco histórico de Ibiza a menos de un mes para Semana Santa

Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

Ibiza se rinde a 'Cumbres Borrascosas': estos son los cinco rincones de Dalt Vila donde recrear sus escenas

IGY Ibiza Marina refuerza su infraestructura eléctrica para atender a los superyates y mejorar la eficiencia energética

Multazos al alquiler ilegal en Ibiza: más de 250.000 euros a dos viviendas turísticas de Santa Eulària

Multazos al alquiler ilegal en Ibiza: más de 250.000 euros a dos viviendas turísticas de Santa Eulària

La jueza de Ibiza Cristina Costa Ramón analiza los derechos labores de la mujer

La jueza de Ibiza Cristina Costa Ramón analiza los derechos labores de la mujer
Tracking Pixel Contents