8M en Ibiza
La jueza de Ibiza Cristina Costa Ramón analiza los derechos labores de la mujer
Ofrece una conferencia en la que aborda desde la igualdad salarial hasta la protección contra el despido por embarazo
Ibiza
Cristina Costa Ramón, jueza sustituta de la Sección Social del Tribunal de Instancia de Ibiza, ofreció este miércoles una conferencia sobre los derechos laborales y protección social de la mujer dentro del programa del 8M del Ayuntamiento de Sant Antoni.
Durante la ponencia abordó temas que afectan de manera directa a la mujer trabajadora, desde el derecho a la igualdad retributiva hasta la prohibición de despido por razón de embarazo.
La sesión concluyó con el análisis de casos reales en los que los tribunales aplican la perspectiva de género para avanzar hacia una igualdad real y efectiva.
