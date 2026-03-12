Una jornada que abre puertas: el instituto Balàfia conecta a sus alumnos de restauración con empresas de Ibiza

"Estoy muy contento, aprendiendo mucho sobre barra y coctelería, principalmente para poder trabajar en este sector" cuenta uno de los alumnos del grado medio de Restauración mientras participa en el servicio organizado por profesores y estudiantes de hostelería y restauración del IES Balàfia. La actividad está dirigida a empresas del sector de reatauración de Ibiza con el objetivo de dar a conocer su oferta formativa en este ámbito y facilitar el contacto directo entre alumnado y empresas para la realización de prácticas profesionales.

Durante este jueves, el instituto público ubicado en Sant Llorenç ha acogido a representantes de establecimientos hosteleros y responsables de recursos humanos de distintas empresas del sector en la isla. Los asistentes recorrieron las instalaciones del centro, conocieron el trabajo del alumnado y participaron en una degustación preparada por los propios estudiantes, con el objetivo de realizar sus prácticas del ciclo formativo en estas empresas.

La jornada fue organizada por el área de Formación Profesional (FP) del centro, que además de hostelería ofrece programas como Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre y Acondicionamiento Físico. Beatriz López, secretaria del centro y profesora de los ciclos de Restauración, explica: "Queremos que conozcan nuestros cursos, especialmente de la zona de Sant Joan y Santa Eulària, y a nuestro alumnado para que puedan acogerlo en prácticas". Además, añade que la iniciativa también busca fomentar nuevas colaboraciones con empresas de la industria gastronómica. Asimismo, señala que "a finales de este año comenzará una nueva certificación educativa dirigida a personas que ya trabajan en hostelería, pero no cuentan con una titulación oficial".

Formación pública en hostelería

El IES Balàfia cuenta actualmente con dos programas formativos principales en el área de restauración. El primero es la FP Básica en Cocina y Restauración, un ciclo de dos años dirigido a jóvenes que no han finalizado la Educación Secundaria Obligatoria. Durante este programa, el alumnado aprende las bases de la cocina y la preparación de alimentos, así como el servicio en cafetería y bar, la atención al cliente, la gestión de pedidos y las normas de higiene alimentaria. Además de la formación profesional, los estudiantes obtienen también el título de graduado en Secundaria, lo que les permite continuar posteriormente su formación académica.

Mira las imágenes de las jornadas de restauración en el IES Balàfia. /

El segundo itinerario es el Grado Medio en Servicios en Restauración, también de dos años de duración y dirigido a personas a partir de los 16 o 17 años, sin límite de edad. En este ciclo formativo el alumnado se especializa en técnicas de servicio en restaurante y bar, montaje de mesas, protocolo, preparación de bebidas y cócteles, gestión de comandas, técnicas de venta en restauración e inglés aplicado a la hostelería. Además, el alumnado obtiene el certificado de manipulador de alimentos.

López destaca que los cursos de la institución son de formación pública y accesible. "Solo hay que pagar una pequeña tasa de unos 50 euros al comenzar", señala y adelanta que este año el centro pondrá en marcha un nuevo curso con el certificado de profesionalidad de nivel 2 en servicios de bar-cafetería. Este programa tendrá una duración de 640 horas y estará centrado en el servicio de bebidas en barra, vinos, atención al cliente y servicio de comidas en barra. El mismo se desarrollará durante la temporada de invierno para facilitar el acceso a personas que ya trabajan en el sector de la hostelería.

Alumnos, profesores y Beatriz Lopez durante la jornada de restauración de IES Baláfia / Toni Escobar

Prácticas obligatorias en empresas

Una parte clave del programa son las prácticas profesionales en empresas, que forman parte del proceso formativo de los estudiantes. Los alumnos deben completar entre 500 y 700 horas de prácticas en el sector de restauración de la isla. El centro suele programarlas hacia el final del curso para facilitar la inserción laboral. "Siempre intentamos que las prácticas se hagan al final del curso para que los alumnos tengan la posibilidad de quedarse contratados en temporada", explica López y destaca que la mayoría del alumnado es residente en la isla. "Son estudiantes de Ibiza que tienen aquí su residencia, y no solo están de temporada".

Cabe destacar que esta jornada se ha incluido otros años en la feria Horeca Ibiza, uno de los principales encuentros del sector gastronómico en la isla pero este año no han podido participar por cuestiones de presupuesto, lo que les ha llevado organizarlo de manera independiente invitando a empresas. "No hemos podido pagar el estand, por lo que decidimos recuperar esta actividad en el mismo centro", explica López.

Las empresas valoran el talento local

Desde el sector empresarial, los representantes presentes en la jornada destacaron la importancia de colaborar con centros de Formación Profesional y apostar por el talento local. Natalia Gorog, responsable de recursos humanos de Vibra Hotels, explica que la cadena mantiene cada año programas de prácticas con estudiantes: "Le damos mucha importancia a los becarios y el año pasado tuvimos 172 practicantes trabajando con nosotros". Por otro lado, comenta que una parte importante de estos estudiantes termina incorporándose a la empresa: "Más del 20% de ellos se han quedado contratados". Para la compañía, además, trabajar con estudiantes locales supone una ventaja. "Al ser personas de la isla, les damos oportunidades porque sabemos que se quedan aquí, y eso genera estabilidad tanto para ellos como para nosotros", cuenta.

Alumnos realizando coctéles durante la jornada / Toni Escobar

Una visión similar comparte Noor H. Ferrero, responsable de recursos humanos del hotel W Ibiza, quien señala que estas jornadas permiten identificar futuros profesionales. "El objetivo es que puedan desarrollarse en un hotel de cinco estrellas y poner en práctica lo aprendido en la escuela", explica y destaca que estudiantes que comenzaron como becarios en el hotel ya forman parte de la plantilla fija.

Otro sector que también ha valorado la experiencia es el turístico. La directora de Apartamentos San Miguel Park, presente en la jornada, ha destacado la evolución en el nivel del alumnado. "Ha subido el nivel respecto a años anteriores", comenta en referencia a las elaboraciones presentadas durante el catering.

Alumnos de restauración de IES Balàfia durante la jornada / Toni Escobar

Cocina, barra y servicio en sala

La jornada ha comenzado con una visita guiada por las instalaciones del instituto. En la cocina industrial del centro, alumnos del curso básico preparaban los entrantes que posteriormente se sirvieron durante la degustación, entre ellos jamón ibérico, focaccia, albóndigas y croquetas y diferentes cocteles. Posteriormente, la actividad se ha trasladado a un salón ubicado a pocos metros del instituto, cedido por el Ayuntamiento de Sant Joan, donde el centro desarrolla habitualmente las prácticas de barra, cafetería y servicio en sala.

Allí los estudiantes se encargaron de atender a los invitados, preparar bebidas y servir los platos elaborados en cocina, simulando el funcionamiento de un servicio real de restauración. Para muchos de los alumnos, la jornada representa una oportunidad directa de contacto con posibles empleadores y de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación. "Creo que es una iniciativa muy buena para practicar, sumar experiencia y poder conseguir un trabajo dentro del sector", comenta uno de los estudiantes participantes.