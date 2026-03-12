Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La inestabilidad del tiempo en Ibiza mantiene en vilo la 'Jornada Pagesa' y la fiesta solidaria 'Davall de sa Talaia'

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de los cambios previstos para ambos eventos de este fin de semana

Sofrit pagès popular en el concurso de Corona

Sofrit pagès popular en el concurso de Corona / JA RIERA

Redacción Digital

Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha informado de cambios en la programación de algunos de los actos previstos para este fin de semana en el municipio. En concreto, la IX Jornada Pagesa del CEIP Can Coix, que estaba programada para este sábado 14 de marzo, se ha aplazado. Según ha comunicado el Consistorio, la nueva fecha de celebración se dará a conocer una vez el centro educativo la confirme.

Este evento iba a reunir a familias, alumnado y vecinos en una jornada dedicada a las tradiciones y la cultura popular, con talleres, juegos tradicionales, rifas y actividades infantiles, además de una entrada simbólica de 1 euro destinada a apoyar al centro y al viaje de fin de curso del alumnado de los cursos superiores.

Por otro lado, el Consistorio también ha señalado que la decisión final sobre la celebración o el aplazamiento de la fiesta solidaria ‘Davall de sa Talaia’ se tomará mañana. El evento estaba previsto en la pista deportiva del Centre Cultural Cervantes y tenía programadas actividades familiares, ball pagès, una paella solidaria y actuaciones musicales, con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación PKU y Otros Trastornos Metabólicos.

De momento, el Ayuntamiento continuará informando en caso de que se produzcan nuevos cambios.

