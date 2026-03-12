IGY Ibiza Marina refuerza su infraestructura eléctrica para atender a los superyates y mejorar la eficiencia energética

IGY Ibiza Marina informa de que ha reforzado su infraestructura eléctrica con el objetivo de "responder a las necesidades energéticas de los yates de gran eslora que operan en sus instalaciones", que explota en la zona de la Marina comprendida entre el Martillo y el viejo Muro. El sistema dispone de una potencia adscrita de 2.950 kilovatios (kW) y permite garantizar el suministro simultáneo a todas las embarcaciones atracadas en el puerto, informan desde la empresa en una nota de prensa.

La red de suministro, explican, se estructura a través de tres centros de transformación, "que configuran el sistema de distribución eléctrica del puerto deportivo y aseguran la disponibilidad de potencia necesaria para atender la demanda de los barcos que operan en la instalación". Esta capacidad, apuntan, resulta especialmente relevante en el caso de los superyates, cuyas necesidades energéticas en puerto son significativamente superiores a las de otras embarcaciones debido a los sistemas de climatización, servicios a bordo y equipamiento técnico que requieren durante su estancia.

Detalle de la Marina en una imagen de archivo. / César Navarro

"La conexión directa a la red eléctrica permite que las embarcaciones atracadas prescindan del uso de sus generadores durante su permanencia en el puerto". Según añaden desde la marina, esta solución, "contribuye a reducir las emisiones de CO₂ y el impacto acústico, además de mejorar la eficiencia energética de las operaciones portuarias".

Mejoras para el barrio

Como ya anunciaron en la presentación de la finalización de los trabajos de reforma del puerto deportivo, en julio del año pasado, las obras "también han supuesto una mejora de la capacidad eléctrica en el barrio de sa Marina, al reforzar la red y facilitar una respuesta más rápida ante posibles incidencias en el suministro".

De hecho, en la nota explican que esta infraestructura energética, "forma parte de la actuación integral desarrollada en IGY Ibiza Marina y presentada el pasado verano con la inauguración oficial de las nuevas instalaciones, un proyecto que supuso una transformación tanto del área terrestre como del espacio marítimo del puerto". Entre otras actuaciones, la intervención "incluyó la creación de nuevos amarres preparados para embarcaciones de entre 20 y 150 metros de eslora, así como la mejora de los servicios náuticos y de las infraestructuras destinadas a capitanes, tripulaciones y clientes".

Desde la marina destacan que la disponibilidad de potencia eléctrica suficiente es "un elemento clave para responder a las exigencias técnicas de este tipo de embarcaciones y para ofrecer servicios acordes con los estándares internacionales del sector náutico".

Finalmente, desde la empresa indican: "La adaptación de las infraestructuras portuarias a las necesidades de los superyates se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de destinos náuticos de alto valor añadido". Y añaden que, en "este contexto, IGY Ibiza Marina refuerza su papel como infraestructura estratégica para el turismo náutico premium en Ibiza, contribuyendo al mismo tiempo a una operativa portuaria más eficiente y sostenible".

Igy Marina está gestionada por Ocean Capital Partners, Grupo Empresas Matutes y Island Global Yachting con una concesión definitiva de la Autoridad Portuaria de Baleares desde febrero de 2024 para los próximos ocho años y medio.